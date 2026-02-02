В каком возрасте можно уйти на пенсию сейчас?
Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает Пенсионный фонд.
Сейчас минимумы следующие:
- для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь как минимум – 33 года стажа;
- в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;
- в 65 лет – 15 лет.
Каким будет размер пенсии при доходе 15 тысяч?
Рассмотрим ситуацию, где лицо не только имело доход 15 тысяч, а и:
- приобрело стаж 30 лет;
- выходит на пенсию на общих условиях.
30 лет стажа недостаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Однако в 63 и 65 это сделать возможно. Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором.
Если человек решил уйти на пенсию в 63 года, при указанных условиях, его выплата будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.
Какая будет пенсия при стаже 30 лет и зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
В 65 лет – пенсия будет больше. Выплата будет составлять уже почти – 6,4 тысячи гривен.
Каким будет размер пенсии при стаже 30 лет и доходе 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор
Что еще важно знать украинским пенсионерам о стаже?
Украинцы могут увеличить количество своего стажа, приобретя его. Для этого необходимо заключить договор с ПФУ и осуществить добровольные взносы. Если опираться на изменения в размере минимальной заработной платы, получится, что 1 месяц стажа в 2026 стоит – 1 902,34 гривны.
Важно, чтобы стаж был зафиксирован официально. Иначе его могут не учесть при определении размера пенсии. То есть, если вы работаете без официального трудоустройства, то этот период просто "пропадет" из расчетов.