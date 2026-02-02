В каком возрасте можно уйти на пенсию сейчас?

Возраст выхода на пенсию зависит от количества приобретенного стажа, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас минимумы следующие:

для выхода на пенсию в 60 лет, нужно иметь как минимум – 33 года стажа;

в 63 года минимум составляет – 23 года стажа;

в 65 лет – 15 лет.

Каким будет размер пенсии при доходе 15 тысяч?

Рассмотрим ситуацию, где лицо не только имело доход 15 тысяч, а и:

приобрело стаж 30 лет;

выходит на пенсию на общих условиях.

30 лет стажа недостаточно, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет. Однако в 63 и 65 это сделать возможно. Для расчетов воспользуемся пенсионным калькулятором.

Если человек решил уйти на пенсию в 63 года, при указанных условиях, его выплата будет составлять ориентировочно – 5,8 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 30 лет и зарплате 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 65 лет – пенсия будет больше. Выплата будет составлять уже почти – 6,4 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии при стаже 30 лет и доходе 15 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Что еще важно знать украинским пенсионерам о стаже?