В якому віці можна піти на пенсію зараз?
Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє Пенсійний фонд.
Наразі мінімуми такі:
- для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати як мінімум – 33 роки стажу;
- у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;
- у 65 років – 15 років.
Яким буде розмір пенсії при доході 15 тисяч?
Розглянемо ситуацію, де особа не тільки мала дохід 15 тисяч, а і:
- набула стаж 30 років;
- виходить на пенсію на загальних умовах.
30 років стажу недостатньо, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Проте в 63 та 65 це зробити можливо. Для розрахунків скористаймось пенсійним калькулятором.
Якщо особа вирішила піти на пенсію у 63 роки, за вказаних умов, її виплата складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.
Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
В 65 років – пенсія буде більша. Виплата складатиме уже майже – 6,4 тисячі гривень.
Яким буде розмір пенсії при стажі 30 років і доході 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор
Що ще важливо знати українським пенсіонерам про стаж?
Українці мають змогу збільшити кількість свого стажу, придбавши його. Для цього необхідно укласти договір з ПФУ та здійснити добровільні внески. Якщо спиратися на зміни у розмірі мінімальної заробітної плати, вийде, що 1 місяць стажу у 2026 коштує – 1 902,34 гривні.
Важливо, аби стаж було зафіксовано офіційно. Інакше його можуть не врахувати при визначенні розміру пенсії. Тобто, якщо ви працюєте без офіційного працевлаштування, то цей період просто "пропаде" з розрахунків.