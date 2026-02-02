В якому віці можна піти на пенсію зараз?

Вік виходу на пенсію залежить від кількості набутого стажу, повідомляє Пенсійний фонд.

Читайте також Коли ПДВ може стати обов'язковим для ФОП: у 2026 році цього не очікується

Наразі мінімуми такі:

для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати як мінімум – 33 роки стажу;

у 63 роки мінімум складає – 23 роки стажу;

у 65 років – 15 років.

Яким буде розмір пенсії при доході 15 тисяч?

Розглянемо ситуацію, де особа не тільки мала дохід 15 тисяч, а і:

набула стаж 30 років;

виходить на пенсію на загальних умовах.

30 років стажу недостатньо, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Проте в 63 та 65 це зробити можливо. Для розрахунків скористаймось пенсійним калькулятором.

Якщо особа вирішила піти на пенсію у 63 роки, за вказаних умов, її виплата складатиме орієнтовно – 5,8 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 30 років і зарплаті 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років – пенсія буде більша. Виплата складатиме уже майже – 6,4 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі 30 років і доході 15 тисяч гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Що ще важливо знати українським пенсіонерам про стаж?