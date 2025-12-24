Який в Україні пенсійний вік?

Пенсійний вік в Україні настає з 60 років, проте без необхідної кількості стажу вихід на пенсію доведеться відкласти, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

За даними ПФУ, початковий вік для виходу на пенсію у 60 років актуальний для тих українців, які мають не менш як 32 роки страхового стажу. Такі вимоги діяли у 2025 році, а у 2026-му заплановані зміни.

Трудова книжка є основним документом, що підтверджує стаж роботи. Проте за її відсутності або якщо в ній немає записів, стаж встановлюють на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби чи навчання, а також архівними установами.

Скільки стажу потрібно для виходу на пенсію за віком?

Вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в Україні станом на 2025 рік наступні:

у 60 років при наявності щонайменше 32 років стажу ;

; у 63 роки зі стажем від 22 до 32 років ;

; у 65 років зі стажем 15 – 22 роки.

За умовами пенсійної реформи, щороку обсяг мінімально необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком зростає на рік. Тож у 2026 році пенсіонерами зможуть стати громадяни, які мають:

щонайменше 33 роки стажу у віці 60 років;

у віці 60 років; від 23 років у віці 63 роки;

у віці 63 роки; від 15 років у віці 65 років.

У разі відсутності мінімального страхового стажу у віці 65 років, людина не має права на призначення пенсії й може отримувати від держави соціальну допомогу.

Зверніть увагу! Деякі категорії працівників мають право на вихід на пенсію раніше, ніж у 60 років. Наприклад, якщо робота мала шкідливі або важкі умови праці.

Як дізнатися про кількість наявного страхового стажу?