Де пенсіонери зобов'язані платити за проїзд?
Однак є умови, коли ці правила не діють, про що йдеться у постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".
Річ у тім, що далеко не весь транспорт підпадає під пільгу. Так літні люди можуть не платити за квиток під час користування:
- міськими автобусами;
- тролейбусами;
- трамваями;
- приміськими електричками.
Водночас проїзд у маршрутках є складним питанням. Проблема полягає у тому, що умови проїзду визначаються органами місцевого самоврядування. Тобто у кожному місті правила можуть відрізнятися.
До транспорту, де українським пенсіонерам доведеться сплачувати квиток, належать:
- міжміські автобуси;
- потяги;
- таксі.
Для отримання пільги людина має продемонструвати пенсійне посвідчення. Мова йде про документ, що підтверджує призначення пенсії.
Людина може отримати не тільки паперовий документ, але і його електронне відображення в мобільному застосунку Дія, яке генерується після виготовлення посвідчення. Воно також має свою юридичну силу, наголосили у Пенсійному фонді.
Зверніть увагу! Якщо пенсіонер не продемонструє пенсійне посвідчення та не сплатить за проїзд, то його можуть оштрафувати.
Що ще слід знати українським пенсіонерам?
- Нагадаємо, для виходу на пенсію у 2026 році людині потрібно мати 33 роки страхового стажу, а не 32. Якщо сума стажу становить від 23 до 33 років стажу – людина може почати отримувати пенсію у 63 роки, а коли стаж становить від 15 до 23 років стажу – у 65 років.
- Для оформлення пенсії за віком у 2026 році людина повинна подати заяву. особисто в сервісному центрі ПФУ або в електронній формі через вебпортал фонду. Для останнього варіанту треба використати кваліфікований електронний підпис.