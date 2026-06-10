Какие условия предоставления этой доплаты?

Чтобы получить такую доплату, лицо должно соответствовать ряду условий, сообщает "Юридический советник для ВПЛ".

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Сейчас эти условия следующие:

пенсионер должен не менее 6 месяцев жить или работать в горном населенном пункте;

не находиться за границей;

не платить ЕСВ в другом населенном пункте (то есть том, который не считается горным).

Обратите внимание! Лицо может платить ЕСВ в другом населенном пункте, если населенный пункт, где оно фактически проживает – горный.

ВПО могут получить такую помощь, если они переместились в населенный пункт, что считается горным. Также такие лица должны соответствовать приведенным выше условиям.

Подтверждение фактического проживания осуществляется каждые 6 месяцев, в том числе путем проведения проверок фактического проживания. Если доплата прекращена из-за пребывания за границей или непрохождения проверки, ее можно восстановить после личного обращения и подтверждения обстоятельств,

– говорится в сообщении.

Если имеются уважительные причины, то возобновление может произойти с месяца прекращения. Высчитывается эта доплата как 20% от размера пенсии.

Почему горная доплата может быть отменена?