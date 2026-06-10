Какие условия предоставления этой доплаты?
Чтобы получить такую доплату, лицо должно соответствовать ряду условий, сообщает "Юридический советник для ВПЛ".
Читайте также Еще до 60 лет: какие категории лиц имеют право на досрочную пенсию
Сейчас эти условия следующие:
- пенсионер должен не менее 6 месяцев жить или работать в горном населенном пункте;
- не находиться за границей;
- не платить ЕСВ в другом населенном пункте (то есть том, который не считается горным).
Обратите внимание! Лицо может платить ЕСВ в другом населенном пункте, если населенный пункт, где оно фактически проживает – горный.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
ВПО могут получить такую помощь, если они переместились в населенный пункт, что считается горным. Также такие лица должны соответствовать приведенным выше условиям.
Подтверждение фактического проживания осуществляется каждые 6 месяцев, в том числе путем проведения проверок фактического проживания. Если доплата прекращена из-за пребывания за границей или непрохождения проверки, ее можно восстановить после личного обращения и подтверждения обстоятельств,
– говорится в сообщении.
Если имеются уважительные причины, то возобновление может произойти с месяца прекращения. Высчитывается эта доплата как 20% от размера пенсии.
Почему горная доплата может быть отменена?
- Есть обстоятельства при которых эта доплата может быть отменена. Например, если лицо находилось за границей более 60 дней. Во внимание берется период в течение последних 3 месяцев.
- В то же время из этого правила есть исключения. Речь идет о ситуации, когда лицо выезжало за границу по уважительным причинам, например, из-за реабилитации или командировки