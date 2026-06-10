Які умови надання цієї доплати?
Щоб отримати таку доплату, особа має відповідати низці умов, повідомляє "Юридичний порадник для ВПО".
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Зараз ці умови такі:
- пенсіонер має не менш як 6 місяців жити чи працювати в гірському населеному пункті;
- не перебувати за кордон;
- не сплачувати ЄСВ у іншому населеному пункті (тобто тому, що не вважається гірським).
Зверніть увагу! Особа може сплачувати ЄСВ у іншому населеному пункті, якщо населений пункт, де вона фактично проживає – гірський.Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google
ВПО можуть отримати таку допомогу, якщо вони перемістились у населений пункт, що вважається гірським. Також такі особи мають відповідати наведеним вище умовам.
Підтвердження фактичного проживання здійснюється кожні 6 місяців, в тому числі шляхом проведення перевірок фактичного проживання. Якщо доплату припинено через перебування за кордоном або непроходження перевірки, її можна поновити після особистого звернення та підтвердження обставин,
– йдеться у повідомленні.
Якщо наявні поважні причини, то поновлення може відбутися з місяця припинення. Вираховується ця доплата як 20% від розміру пенсії.
Чому гірська доплата може бути скасована?
- Є обставини при яких ця доплата може бути скасована. Наприклад, якщо особа перебувала за кордоном більш як 60 днів. До уваги береться період протягом останніх 3 місяців.
- Водночас з цього правила є винятки. Йдеться про ситуацію, коли особа виїжджала за кордон з поважних причин, наприклад, через реабілітацію або відрядження