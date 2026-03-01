Где УБД могут ездить бесплатно?
Право участников боевых действий на бесплатный и льготный проезд это не жест доброй воли, а четкая норма Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".
Она прямо обязывает перевозчиков предоставлять определенные льготы на конкретных маршрутах и в конкретных видах транспорта. В частности, участники боевых действий имеют право не платить за проезд:
- во всех видах городского пассажирского транспорта;
- в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
- в пригородных поездах и на водном транспорте;
- в автобусах пригородных и междугородных маршрутов, независимо от того, куда именно направляется поездка и где проживает ветеран.
При этом, никаких лимитов километров или привязки к области закон не устанавливает. В то же время для поездок на значительные расстояния предусмотрен еще один уровень льгот. УБД могут:
- раз в два года бесплатно осуществить поездку туда и обратно железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом;
- или раз в год воспользоваться 50% скидкой по этим направлениям.
Как воспользоваться УБД правом на бесплатный проезд?
Для межрегиональных поездок нужен "лист талонов", который выдается вместе с удостоверением УБД. При оформлении билета талон передается кассиру вместе с удостоверением, поэтому самостоятельно отрывать его не нужно.
В городском или пригородном транспорте достаточно просто показать удостоверение участника боевых действий. Однако здесь и возникает больше всего конфликтов с частными перевозчиками.
В случае отказа в бесплатном проезде УБД важно сразу зафиксировать:
- название перевозчика и контакты;
- имя водителя;
- номер транспортного средства;
- дату, время и маршрут;
- сохранить билет;
- по возможности также привлечь свидетелей.
После этого подается заявление сразу в три органа в Национальную полицию, в Государственную службу Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезпека) и в орган местного самоуправления, который организует маршрут.
Важно! К заявлению прилагают копию удостоверения УБД и билета. За безосновательный отказ в льготной перевозке предусмотрена административная ответственность по статье 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Какие еще льготы действуют для УБД?
В 2026 году статус участника боевых действий предоставляет не только символическое признание, но и конкретные социальные гарантии. Среди ключевых есть право на бесплатные медицинские услуги, включая лечение, обеспечением лекарствами и прохождением реабилитации в рамках государственных программ.
Также предусмотрены финансовые льготы в сфере жилья и коммунальных услуг, а также дополнительные гарантии в трудовых отношениях. Речь идет об усиленной социальной защите, которая должна компенсировать последствия участия в боевых действиях и обеспечить стабильные условия жизни после службы.