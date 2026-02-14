Какие льготы для людей со стажем 40 лет в Украине?
Ветеранами труда считаются мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, о чем сообщили в Дії.
Читайте также Индексация пенсий в 2026 году: когда она состоится и как изменятся выплаты
Для получения статуса нужны следующие документы:
- заявление о получении статуса "Ветеран труда";
- паспорт (оригинал и копия);
- фото 3х4 см;
- пенсионное удостоверение (оригинал и копия);
- справка об общем трудовом стаже;
- копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков, в котором указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Важно! Заявителю может быть отказано в получении статуса, если он еще не является пенсионером или не имеет необходимого страхового стажа.
Ветераны труда имеют право на много различных льгот. О них пишет Департамент социальной защиты населения. Среди государственной помощи, в частности есть:
- Пользование поликлиниками, к которым человек был прикреплен по предыдущему месту работы.
- Первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
- Преимущественное право на санаторно-курортное лечение, а также компенсация стоимости самостоятельного санаторно-курортного лечения.
- Ежегодное медицинское обследование и диспансеризация, а также первоочередная госпитализация.
- Первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках.
- Использование основного ежегодного отпуска в удобное время, а также получение дополнительного отпуска без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год.
- Преимущественное право на обеспечение жилплощадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и отвод земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества, первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом.
- Первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет.
- Преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.
- Преимущественное право на установление домашних телефонов.
- Освобождение от уплаты налога за землю.
Обратите внимание! Герои Социалистического Труда, Герои Украины, Герои Советского Союза и т.д. имеют право на доплату к пенсии – 200% % к минимальной пенсии по возрасту. В 2026 году эта сумма составляет 3458,80 гривен.
Что еще следует знать людям с большим стажем?
- За каждый год "лишнего" стажа украинцам будут платить 1% к пенсии – от ее базового размера. В то же время эта доплата не может быть больше 1% от уровня прожиточного минимума.
- Для работающих пенсионеров доплата рассчитывается на основе прожиточного минимума, который действовал именно на момент назначения пенсии.
- Если пенсию назначили до октября 2011 года, то сверхнормативный стаж высчитывается, как более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин. Если уже после октября 2011 года – более 35 лет для мужчин и более 30 лет для женщин.