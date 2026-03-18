Кто может получить доплату к зарплате в Украине?

Установленная продолжительность работы в ночное время сокращается на один час, о чем пишет Пенсионный фонд.

Читайте также Ветеран труда: 11 льгот для украинцев в 2026 году

Но это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени. Например, для лиц, занятых на работах с вредными условиями труда или для отдельных категорий людей (учителей, врачей и т.д.).

Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной, если это нужно:

по условиям производства на сменных работах; при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.

Важно! Во время действия военного положения эти нормы не применяются.

Что же вообще такое ночная смена? Ночной считается работа с 22:00 до 06:00.

Работа в такое ночное время оплачивается в повышенном размере. Более того, она не должна быть ниже, чем 20% тарифной ставки за каждый час работы.

Однако и работать в ночную смену могут не все. Запрещается привлекать к труду в ночное время:

женщин, за исключением тех отраслей экономики Украины, где это вызывается особой необходимостью и разрешается как временная мера;

беременных;

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;

лиц моложе восемнадцати лет.

Украинцы с инвалидностью могут работать в ночное время. Однако только по собственному согласию и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.

Для работников, которые имеют сменный режим работы (в частности с привлечением к работе в ночное время) предусмотрено проведение медицинских осмотров. Об этом говорится в ЗУ "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий".

Что еще известно о зарплатах в Украине?