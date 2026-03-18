Кто может получить доплату к зарплате в Украине?
Установленная продолжительность работы в ночное время сокращается на один час, о чем пишет Пенсионный фонд.
Но это правило не распространяется на работников, для которых уже предусмотрено сокращение рабочего времени. Например, для лиц, занятых на работах с вредными условиями труда или для отдельных категорий людей (учителей, врачей и т.д.).
Продолжительность ночной работы уравнивается с дневной, если это нужно:
- по условиям производства на сменных работах;
- при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем.
Важно! Во время действия военного положения эти нормы не применяются.
Что же вообще такое ночная смена? Ночной считается работа с 22:00 до 06:00.
Работа в такое ночное время оплачивается в повышенном размере. Более того, она не должна быть ниже, чем 20% тарифной ставки за каждый час работы.
Однако и работать в ночную смену могут не все. Запрещается привлекать к труду в ночное время:
- женщин, за исключением тех отраслей экономики Украины, где это вызывается особой необходимостью и разрешается как временная мера;
- беременных;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- лиц моложе восемнадцати лет.
Украинцы с инвалидностью могут работать в ночное время. Однако только по собственному согласию и при условии, что это не противоречит медицинским рекомендациям.
Для работников, которые имеют сменный режим работы (в частности с привлечением к работе в ночное время) предусмотрено проведение медицинских осмотров. Об этом говорится в ЗУ "Об организации и проведении обязательных медицинских осмотров работников определенных категорий".
Что еще известно о зарплатах в Украине?
- В Украине изменилась минимальная зарплата в этом году. Так с 1 января 2026 года она составляет 8 647 гривен. До этого она составляла 8 тысяч гривен.
- Если человек выполнил установленную норму труда, но получил меньше минимальной зарплаты, то работодатель должен доплатить. Речь идет о специальной выплате – доплате до минимальной зарплаты.