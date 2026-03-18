Хто може отримати доплату до зарплати в Україні?

Встановлена тривалість роботи в нічний час скорочується на одну годину, про що пише Пенсійний фонд.

Але це правило не поширюється на працівників, для яких вже передбачено скорочення робочого часу. Наприклад, для осіб, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці або для окремих категорій людей (учителів, лікарів тощо).

Тривалість нічної роботи зрівнюється з денною, якщо це потрібно:

за умовами виробництва на змінних роботах; при шестиденному робочому тижні з одним вихідним днем.

Важливо! Під час дії воєнного стану ці норми не застосовуються.

Що ж взагалі таке нічна зміна? Нічною вважається робота з 22:00 до 06:00.

Робота у такий нічний час оплачується у підвищеному розмірі. Ба більше, вона не має бути нижче, ніж 20% тарифної ставки за кожну годину роботи.

Проте й працювати у нічну зміну можуть не всі. Забороняється залучати до праці у нічний час:

жінок, за винятком тих галузей економіки України, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід;

вагітних;

жінок, що мають дітей віком до трьох років;

осіб молодших вісімнадцяти років.

Українці з інвалідністю можуть працювати в нічний час. Проте тільки за власною згодою та за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

Для працівників, які мають змінний режим роботи(зокрема із залученням до роботи у нічний час) передбачено проведення медичних оглядів. Про це йдеться у ЗУ "Про організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій".

