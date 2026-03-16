Як допомагають українцям з інвалідністю щодо комуналки?

Проте саме пільги людям з інвалідністю не надають, про що йдеться на сайті Безоплатної правової допомоги.

В Україні особам з інвалідністю будь-якої групи слід отримати субсидію на оплату ЖКП. Оформити її можна в органах соціального захисту населення.

Субсидія на газ, опалення, воду та світло здійснюється на загальних підставах. Винятком є лише особи, що мають особливо тяжкі захворювання.

Водночас деякі люди можуть отримати знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Вона становить 50%. Знижка надається таким особам:

військовослужбовцям;

людям, які звільнені з військової служби та стали особами з інвалідністю, що настала в період проходження служби або внаслідок захворювання, пов’язаного з її проходженням;

членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні.

Крім того, депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, отримують пільги на знижку оплати:

жилої площі; комунальних послуг.

Знижка також становить 50% – у межах норм, які передбачені законодавством, а також вартості палива (зокрема рідкого) у межах встановлених норм для людей, які проживають у будинках без централізованого опалення.

Зазначена пільга надається за однієї умови. Розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну особу (саме за попередніх шість місяців) не повинен перевищувати величину доходу, що надає право на податкову соціальну пільгу.

Важливо! Всі правила застосовуються для осіб, які звернулися за наданням пільг починаючи з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, що житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням. Про це повідомляли у Департаменті соціального захисту населення.

Вона зокрема розраховується таким чином:

на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.

Для оформлення субсидії слід звернутися до ЦНАПу, Пенсійного фонду або уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

До того ж субсидію можна оформити онлайн: на порталі Дія, сайті ПФУ або у мобільному додатку фонду.

