Чому можуть відмовити у пенсії по інвалідності?

Оформлення пенсії по інвалідності в Україні передбачає чітку процедуру, і будь-яке відхилення від неї може стати підставою для відмови. Найчастіше проблема виникає ще на старті через несвоєчасне звернення або неповний пакет документів, наголошують у "Дії".

Ключовий етап при цьому полягає також у підтвердження інвалідності. Без висновку медико-соціальної експертизи пенсію не призначають. Далі Пенсійний фонд перевіряє стаж, документи про заробіток та інші дані.

Якщо інформація неповна або містить розбіжності, то заяву можуть не погодити або залишити без руху до усунення недоліків.

Де найчастіше припускаються помилок при оформлені інвалідності?

Основний ризик відмов у призначенні пенсії по інвалідності криється у деталях. Відсутність навіть одного документа, неправильні дані про стаж або затримка з подачею можуть вплинути на рішення, розповідає Урядовий портал.

Втім, найпоширеніші причини відмов полягають у наступних факторах:

відсутність або неправильне оформлення довідки МСЕК;

недостатній страховий стаж;

неповний пакет документів;

помилки у довідках про зарплату чи стаж;

звернення після встановлених строків.

У частині випадків проблему можна вирішити, як от донести документи або виправити дані. Але це затягує процес та відтерміновує виплати.

Важливо! Виплати призначають лише з дати подання заяви, тому затримка автоматично означає втрату частини грошей.

Як зменшити ризик відмови у пенсії?

Щоб уникнути негативного рішення, варто діяти на випередження: перевірити всі документи, підтвердити стаж і не відкладати звернення після встановлення інвалідності.

Практика показує: чим точніше зібраний пакет та швидше подана заява, тим менше шансів отримати відмову і тим швидше почнуться виплати.

