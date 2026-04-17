Як докупити страховий стаж?
У такому випадку його можна просто докупити, про що повідомляє Державна податкова служба.
Зокрема українцям пропонують два варіанти:
- одноразова сплата за минулі періоди, тобто оплатити стаж за місяці, коли людина не працювала або працювала не офіційно (у 2026 році мінімальна сплата єдиного внеску становить 3 804,68 гривні за кожен місяць), суму потрібно внести повністю протягом 10 днів після укладення договору.
- щомісячна сплата – укласти договір щонайменше на рік та сплачувати внески щомісяця, цьогоріч мінімальна ставка єдиного внеску становить 1 902,34 гривні на місяць.
Для того, аби укласти договір, слід звернутися до податкової за місцем проживання з заявою, а також мати при собі такі документи:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію трудової книжки (за наявності);
- довідку про страховий стаж (форма ОК-5).
Якщо ви є членом особистого селянського господарства і не належите до осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, – додатково потрібен документ, що підтверджує членство в особистому селянському господарстві,
– йдеться у тексті.
Водночас з кожним роком зростає мінімальна сума виплати для сплати внесків, а разом з тим вартість "докупленого" стажу. Про це наголосили у виданні "На пенсії". Тоді й виникає питання щодо вигідності даної покупки.
Якщо загальна сума пенсії перевищує витрати на купівлю стажу, таке рішення має сенс. Якщо ж ні – фінансово вигідніше зачекати,
– зазначили у матеріалі.
Існують випадки, коли купівля стажу виправдовує себе, з часом пенсія "перекриває" витрати на стаж. І іноді на десятки тисяч гривень.
Важливо! Все залежить від віку, очікуваного розміру пенсії та інших індивідуальних факторів.
Що ще слід знати про стаж?
- Нагадаємо, що у 2026 році для виходу на пенсію у 60 років слід мати не менше 33 років, після 63 років – не менше, ніж 23 років, а після 65 років – щонайменше 15 років.
- Водночас Верховна Рада ухвалила закон про спрощення підтвердження стажу. Зокрема Пенсійний фонд повинен буде інформувати громадян, якщо їм бракує років стажу.