Кому надається доплата за віком?

Право на таку доплату мають пенсіонери після 70 років, повідомляє ПФУ.

Також важливою умовою є те, що пенсіонер має отримувати загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні з 1 січня 2026 року. Йдеться про пенсію з урахуванням всіх доплат та надбавок, вказує Пенсійний фонд.

Розмір такої доплати залежить від віку. Наразі вона складає:

для людей 70 – 74 років доплата за віком складає – 300 гривень;

з 75 по 79 років – 456 гривень;

а громадяни віком від 80 років можуть розраховувати на доплату – 570 гривень.

Зауважимо, що ця доплата не зростає на вказану суму, після досягнення певного віку, а лише підвищується до визначеної межі. Тобто в 75 років громадянин починає отримувати 300 + 156, разом – 456 гривень.

Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку),

– вказує Пенсійний фонд.

