Кому надається доплата за віком?
Право на таку доплату мають пенсіонери після 70 років, повідомляє ПФУ.
Читайте також Цим пенсіонерам скоротять пенсію на 20%: ПФУ вніс попередження
Також важливою умовою є те, що пенсіонер має отримувати загальну пенсійну виплату менш як 10 340,35 гривні з 1 січня 2026 року. Йдеться про пенсію з урахуванням всіх доплат та надбавок, вказує Пенсійний фонд.
Розмір такої доплати залежить від віку. Наразі вона складає:
- для людей 70 – 74 років доплата за віком складає – 300 гривень;
- з 75 по 79 років – 456 гривень;
- а громадяни віком від 80 років можуть розраховувати на доплату – 570 гривень.
Зауважимо, що ця доплата не зростає на вказану суму, після досягнення певного віку, а лише підвищується до визначеної межі. Тобто в 75 років громадянин починає отримувати 300 + 156, разом – 456 гривень.
Нарахування надбавки відбувається з дня досягнення відповідного віку (якщо пенсіонер народився 01 числа, то він отримає повний розмір надбавки разом з пенсією за цей місяць, якщо ж пенсіонер народився, наприклад, 20 числа, то отримає до своєї пенсії доплату за 10 днів, тобто в розрахунку за дні після настання віку),
– вказує Пенсійний фонд.
Що важливо знати пенсіонерам у квітні?
У квітні частина українських пенсіонерів відчула підвищення виплат. Йдеться про осіб, що продовжують працювати, попри вихід на заслужений відпочинок.
Збільшення виплат відбувалось через перерахунок. Він торкнувся лише тих осіб, які набули для цього достатньо стажу – щонайменше 24 місяці. Або ж з моменту останнього перерахунку пройшло 2 роки.
Квітневий перерахунок відбувався автоматично. Звертатись для його проведення у ПФУ не потрібно.