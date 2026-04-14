Що мають знати працюючі пенсіонери?

Працюючі пенсіонери мають сповістити ПФУ про вихід на роботу чи початок підприємницької діяльності, йдеться у статті 50 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Якщо ж цього не зробити, вам може бути нарахована надмірна пенсія. Тобто виплата більшого розміру ніж передбачається в цьому випадку.

Важливо! Надмірно виплачені кошти доведеться повернути.

Повернення надмірних виплат може відбуватися добровільно. Тобто, ви компенсуєте надмірні витрати ПФУ самостійно.

Є й інші варіанти, де кошти вилучатиме Пенсійний фонд у примусовому порядку. В такому випадку вираховується відсоток з пенсійної виплати пенсіонера. Також рішення про повернення коштів може бути ухвалено в судовому порядку.

Зауважимо, є низка інших обставин, через які можуть відбуватися відрахування з пенсії. Зокрема, якщо пенсіонер не повідомив про зміни у складі сім'ї, йдеться у статті 103 Закону України "Про пенсійне забезпечення".

Суми пенсії, над міру виплачені пенсіонерові внаслідок зловживань з його боку (в результаті подання документів з явно неправильними відомостями, неподання відомостей про зміни у складі членів сім'ї тощо), стягуються на підставі рішень органу, що призначає пенсії,

– йдеться у Законі України.

Зверніть увагу! ПФУ не може забрати більш як 20% від суми пенсії.

Як пенсіонеру уникнути вирахувань з пенсії?

Щоб уникнути вирахувань з пенсії, пенсіонер має сповістити ПФУ про зміни протягом 10 днів. Тобто, якщо встигнути за цей час, компенсація стягуватись не буде. Сповістити про зміни можна особисто у відділенні Пенсійного фонду.

Якщо ж пенсіонер звільняється або припиняє підприємницьку діяльність, йому також необхідно сповістити про це ПФУ. Завдяки цьому, пенсійна виплата особи може зрости.

Зауважте! Вирахування з пенсії здійснюються до тих пір, поки не буде компенсована вся сума переплати.