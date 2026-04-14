Хто зможе отримати 1 500 гривень?
Річ у тім, що цього місяця відновили програму Ветеранський спорт, про що нагадали у Дії.
Наразі нею можуть скористатися такі люди:
- ветерани та ветеранки;
- учасники бойових дій з інвалідністю;
- повнолітні;
- мають статус УБД;
- люди з інвалідністю внаслідок війни, чий статус підтверджений у Єдиному реєстрі ветеранів (ЄДРВВ);
- мають верифікований податковий номер (РНОКПП);
- відкритий рахунок Дія.Картки в одному з банків-учасників.
Зауважте! Посвідчення ветерана в застосунку Дія не є обов’язковим. Але статус має бути внесений до ЄДРВВ.
Як оформити заявку?
Отже, як оформити заяву на отримання виплати? Для початку слід відкрити застосунок "Дія" та натиснути "Сервіси". Наступний крок – вибрати "Ветеранський спорт" та Дія.Картку для отримання виплати. Останній пункт – натиснути "Підтвердити".
Кошти надійдуть протягом 6 днів, але враховуються тільки робочі, а не вихідні (тобто субота та неділя).
Переконайтеся, що у вас є Дія.Картка. Вона потрібна, якщо ви берете участь у програмі вперше або не користувалися виплатою в попередньому кварталі,
– наголосили у Дії.
Де можна витратити виплату?
Кошти можна витратити у різних спортивних закладах. Вони повинні працювати за кодами:
- 7941 – "Фізична культура і спорт";
- 7997 – "Клуби – заміські клуби, членство".
Також слід відзначити: автоматичні нарахування більше не діють. Тобто для отримання коштів заяву мають подати абсолютно всі – як ветерани, що вперше користуються програмою, так і ті, кому вже нараховували гроші.
Важливо! Оформлювати заявку українці можуть з 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу: тобто у січні, квітні, липні та жовтні. Про це раніше повідомляли у Міністерстві у справах ветеранів.
Які ще соцвиплати можуть отримати українці?
Українці можуть отримати ще одну грошову виплату у розмірі 1 500 гривень. Проте отримають її зовсім інші категорії – вразливі верстви населення.
Додаткові заяви не потрібно надавати. А гроші виплатять протягом квітня.