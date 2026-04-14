Хто зможе отримати 1 500 гривень?

Річ у тім, що цього місяця відновили програму Ветеранський спорт, про що нагадали у Дії.

Наразі нею можуть скористатися такі люди:

ветерани та ветеранки;

учасники бойових дій з інвалідністю;

повнолітні;

мають статус УБД;

люди з інвалідністю внаслідок війни, чий статус підтверджений у Єдиному реєстрі ветеранів (ЄДРВВ);

мають верифікований податковий номер (РНОКПП);

відкритий рахунок Дія.Картки в одному з банків-учасників.

Зауважте! Посвідчення ветерана в застосунку Дія не є обов’язковим. Але статус має бути внесений до ЄДРВВ.

Як оформити заявку?

Отже, як оформити заяву на отримання виплати? Для початку слід відкрити застосунок "Дія" та натиснути "Сервіси". Наступний крок – вибрати "Ветеранський спорт" та Дія.Картку для отримання виплати. Останній пункт – натиснути "Підтвердити".

Кошти надійдуть протягом 6 днів, але враховуються тільки робочі, а не вихідні (тобто субота та неділя).

Переконайтеся, що у вас є Дія.Картка. Вона потрібна, якщо ви берете участь у програмі вперше або не користувалися виплатою в попередньому кварталі,

– наголосили у Дії.

Де можна витратити виплату?

Кошти можна витратити у різних спортивних закладах. Вони повинні працювати за кодами:

7941 – "Фізична культура і спорт";

7997 – "Клуби – заміські клуби, членство".

Також слід відзначити: автоматичні нарахування більше не діють. Тобто для отримання коштів заяву мають подати абсолютно всі – як ветерани, що вперше користуються програмою, так і ті, кому вже нараховували гроші.

Важливо! Оформлювати заявку українці можуть з 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу: тобто у січні, квітні, липні та жовтні. Про це раніше повідомляли у Міністерстві у справах ветеранів.

