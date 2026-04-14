Кто сможет получить 1 500 гривен?
Дело в том, что в этом месяце возобновили программу Ветеранский спорт, о чем напомнили в Дії.
Сейчас ею могут воспользоваться такие люди:
- ветераны и ветеранки;
- участники боевых действий с инвалидностью;
- совершеннолетние;
- имеющие статус УБД;
- люди с инвалидностью вследствие войны, чей статус подтвержден в Едином реестре ветеранов (ЕГРВВ);
- имеют верифицированный налоговый номер (РНОКПП);
- открыт счет Дія.Картки в одном из банков-участников.
Обратите внимание! Удостоверение ветерана в приложении Дія не является обязательным. Но статус должен быть внесен в ЕГРВО.
Как оформить заявку?
Итак, как оформить заявление на получение выплаты? Для начала следует открыть приложение "Дія" и нажать "Сервисы". Следующий шаг – выбрать "Ветеранский спорт" и Дія.Карту для получения выплаты. Последний пункт – нажать "Подтвердить".
Средства поступят в течение 6 дней, но учитываются только рабочие, а не выходные (то есть суббота и воскресенье).
Убедитесь, что у вас есть Дія.Картка. Она нужна, если вы участвуете в программе впервые или не пользовались выплатой в предыдущем квартале,
– отметили в Дії.
Где можно потратить выплату?
Средства можно потратить в различных спортивных учреждениях. Они должны работать по кодам:
- 7941 – "Физическая культура и спорт";
- 7997 – "Клубы – загородные клубы, членство".
Также следует отметить: автоматические начисления больше не действуют. То есть для получения средств заявление должны подать абсолютно все – как ветераны, что впервые пользуются программой, так и те, кому уже начисляли деньги.
Важно! Оформлять заявку украинцы могут с 1 до 20 числа включительно первого месяца каждого квартала: то есть в январе, апреле, июле и октябре. Об этом ранее сообщали в Министерстве по делам ветеранов.
Какие еще соцвыплаты могут получить украинцы?
Украинцы могут получить еще одну денежную выплату в размере 1 500 гривен. Однако получат ее совсем другие категории – уязвимые слои населения.
Дополнительные заявления не нужно предоставлять. А деньги выплатят в течение апреля.