Первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал ряд преимуществ такого мультисчета.

Что известно о "Дія.Картке"?

Михаил Федоров уже рассказал о преимуществах такого введения. Ее можно оформить через приложение Дія или банки-партнеры, среди них ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Вскоре перечень банков расширится.

Вместо нескольких карточек – одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь,



Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет. Для этого достаточно иметь паспорт и РНУКПН. На мультисчет уже можно получить:

выплаты по программам "еКнига" и "еМалятко";

военные облигации;

выплаты по программе "Ветеранский спорт";

пособие по безработице;

помощь ВПЛ;

выплату пенсий;

помощь от международных организаций и другие.

Уже вскоре на "Дія.Карту" также можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" работают отдельно и не входят в мультисчетную карту.