Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова. Он назвал ряд преимуществ такого мультисчета.
Что известно о "Дія.Картке"?
Михаил Федоров уже рассказал о преимуществах такого введения. Ее можно оформить через приложение Дія или банки-партнеры, среди них ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр. Вскоре перечень банков расширится.
Вместо нескольких карточек – одна удобная мультисчетная карта для всех государственных выплат и услуг. Больше не нужно открывать отдельные карты под каждую помощь,
– написал он.
Услугой могут воспользоваться все украинцы от 18 лет. Для этого достаточно иметь паспорт и РНУКПН. На мультисчет уже можно получить:
- выплаты по программам "еКнига" и "еМалятко";
- военные облигации;
- выплаты по программе "Ветеранский спорт";
- пособие по безработице;
- помощь ВПЛ;
- выплату пенсий;
- помощь от международных организаций и другие.
Уже вскоре на "Дія.Карту" также можно будет получить выплату по программе "Пакет школьника". В то же время "Национальный кэшбек" и "еВідновлення" работают отдельно и не входят в мультисчетную карту.