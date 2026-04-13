Что известно о льготах для ветеранов труда?

В частности это протезирование зубов, о чем пишет издание "На пенсии".

По состоянию на сегодня ветераны труда (так же как это было раньше) имеют право на бесплатное зубопротезирование. Но кроме протезов из драгоценных металлов.

Важно! Однако действует еще одно важное ограничение - относительно совокупного дохода семьи. В 2026 году он не должен превышать 4 660 гривен на одного человека за последние шесть месяцев.

Если же в больнице заявили, что даже при таких обстоятельствах ветеран труда не может получить протезирование, то следует подать письменное заявление на имя руководителя стоматологической поликлиники. Также нужно приложить копии документов и обязательно требовать письменный ответ, где будет причина отказа.

Если говорят, что нет денег, обращайтесь в местный орган здравоохранения – там должны поставить в очередь или направить в поликлинику, где есть финансирование,

– говорится в материале.

Дополнительно можно обратиться на "горячую линию" Уполномоченного Верховной Рады по правам человека – 0800-501-720;

на горячую линию Минздрава – 0800-505-201.

Обратите внимание! Если в льготе отказывают без оснований, то необходимо обратиться уже в суд.

Что еще следует знать о льготах для ветеранов труда?

Украинцы, имеющие статус ветерана труда, могут получить еще и такие льготы:

пользование (уже при выходе на пенсию или смене места работы) поликлиниками, к которым они были прикреплены по предыдущему месту работы;

преимущественное право на обеспечение санаторно-курортным лечением, а также на компенсацию стоимости самостоятельного такого лечения;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов;

первоочередное обслуживание в лечебно-профилактических учреждениях, аптеках;

первоочередная госпитализация;

использование основного ежегодного отпуска в удобное время;

получение дополнительного отпуска без сохранения зарплаты сроком до двух недель в год;

преимущественное право на обеспечение жилой площадью лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и отвода земельных участков для индивидуального жилищного строительства, садоводства и огородничества;

первоочередной ремонт жилых домов и квартир этих лиц и обеспечение их топливом;

первоочередное получение займа на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство с погашением его в течение 10 лет.;

преимущественное право на вступление в садоводческие товарищества и кооперативы.;

преимущественное право на установку домашних телефонов;

освобождение от уплаты налога за землю.

А для получения статуса, согласно информации Департамента социальной защиты населения, следует предоставить заявление о выдаче удостоверения "Ветеран труда", фотографию размером 30 на 40 миллиметров, а еще справку из Пенсионного фонда Украины – об имеющемся трудовом и страховом стаже.

