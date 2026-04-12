Когда пересчитают субсидию на коммуналку?

Дело в том, что субсидию в Украине рассчитывают отдельно дважды в год, сообщают в Пенсионном фонде.

Расчет производится фактически на теплый и холодный периоды:

на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;

на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября.

Уже в мае украинцы, которые получают жилищные субсидии, узнают новые суммы. То есть после окончания отопительного сезона 2025 – 2026 годов в мае органы Пенсионного фонда определят, имеют ли домохозяйства право на жилищную субсидию до 30 сентября.

Во время перерасчета работники фонда будут учитывать имущественное положение членов семьи:

наличие недвижимости (квартир, домов);

автомобили в собственности;

депозиты на счетах;

приобретение дорогих товаров.

Также обращают внимание на работу взрослых членов семьи, уплату ими ЕСВ и пребывание кого-то из членов семьи за рубежом.

Важно! Если изменились сведения об имущественном состоянии или состав домохозяйства, необходимо в течение 30 дней сообщить об этом Пенсионный фонд.

Как рассчитывают размер субсидии?

Размер субсидии на неотапливаемый период составляет разницу между тарифом на коммуналку без отопления и обязательным платежом для домохозяйства.

При этом учитываются два показателя:

размер дохода за март в виде пенсии;

или среднемесячный доход семьи.

Если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, для расчета берут среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

Жилищная субсидия не назначается, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм и нормативов превышает определенный для домохозяйства обязательный платеж, который рассчитывается по единой для всех формуле и зависит от доходов домохозяйства,

– объяснили изданию Новини.LIVE в ПФУ.

Как рассчитать субсидию

Обратите внимание! Жилищные субсидии на неотапливаемый сезон с мая назначат большинству получателей, которые получали ее в отопительный сезон, автоматически, на основании имеющейся у ПФУ информации,

