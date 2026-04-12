Когда пересчитают субсидию на коммуналку?
Дело в том, что субсидию в Украине рассчитывают отдельно дважды в год, сообщают в Пенсионном фонде.
Расчет производится фактически на теплый и холодный периоды:
- на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля;
- на неотапливаемый сезон – с 1 мая до 30 сентября.
Уже в мае украинцы, которые получают жилищные субсидии, узнают новые суммы. То есть после окончания отопительного сезона 2025 – 2026 годов в мае органы Пенсионного фонда определят, имеют ли домохозяйства право на жилищную субсидию до 30 сентября.
Во время перерасчета работники фонда будут учитывать имущественное положение членов семьи:
- наличие недвижимости (квартир, домов);
- автомобили в собственности;
- депозиты на счетах;
- приобретение дорогих товаров.
Также обращают внимание на работу взрослых членов семьи, уплату ими ЕСВ и пребывание кого-то из членов семьи за рубежом.
Важно! Если изменились сведения об имущественном состоянии или состав домохозяйства, необходимо в течение 30 дней сообщить об этом Пенсионный фонд.
Как рассчитывают размер субсидии?
Размер субсидии на неотапливаемый период составляет разницу между тарифом на коммуналку без отопления и обязательным платежом для домохозяйства.
При этом учитываются два показателя:
- размер дохода за март в виде пенсии;
- или среднемесячный доход семьи.
Если жилищную субсидию назначают с начала неотапливаемого сезона, для расчета берут среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.
Жилищная субсидия не назначается, если размер платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах установленных норм и нормативов превышает определенный для домохозяйства обязательный платеж, который рассчитывается по единой для всех формуле и зависит от доходов домохозяйства,
– объяснили изданию Новини.LIVE в ПФУ.
Фото: Как рассчитать субсидию / ПФУ
Обратите внимание! Жилищные субсидии на неотапливаемый сезон с мая назначат большинству получателей, которые получали ее в отопительный сезон, автоматически, на основании имеющейся у ПФУ информации,
Что еще нужно знать о субсидиях?
Сейчас право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг зависит от уровня доходов семьи. Помощь предоставляется только в случае, если среднемесячный совокупный доход на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленный порог. В 2026 году этот показатель составляет 4 660 гривен.
При определении дохода Пенсионный фонд учитывает различные источники информации, в частности данные Государственной налоговой службы о доходах льготника и членов его семьи за два последних квартала предыдущего года.
В то же время Международный валютный фонд вообще советует Украине отказаться от субсидий. В частности, в январе 2026 года директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева подчеркивала это.