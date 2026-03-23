Почему украинцы могут потерять субсидии?

Чтобы денежные выплаты начислялись действительно правильно, нужно в течение 10 дней сообщать Пенсионный фонд о любых важных изменениях, о чем отметили на сайте ПФУ.

Читайте также Лица с инвалидностью не могут получить льготы на коммуналку: что взамен придумало правительство

Для Пенсионного фонда в частности важны такие нововведения в жизни человека:

"обновление" паспорта или фамилии;

любые изменения контактных данных или банковских реквизитов, а еще места работы или открытия или прекращения предпринимательской деятельности.

Сообщить учреждение об этой информации, чтобы не потерять субсидии на коммунальные услуги, можно несколькими различными способами:

через электронный кабинет Пенсионного фонда; лично в отделении любого сервисного центра фонда; по почте (отправив все необходимые документы заказным письмом); через своего работодателя (но только если изменения касаются именно работы).

Если не сообщить об изменениях вовремя – могут возникнуть лишние выплаты, которые придется вернуть,

– подчеркнули на сайте.

В то же время Международный валютный фонд вообще советует Украине избавиться от субсидий. Об этом говорила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в январе 2026 года во время дискуссии проекта "Украина: на передовой будущего", организованного Фондом Виктора Пинчука в Давосе на полях Всемирного экономического форума.

До сих пор субсидируется электроэнергия, отопления... Мы знаем, почему страна это делает, но от этого надо избавиться. Еще есть, с точки зрения фискального положения, над чем работать,

– отметила Георгиева.

Обратите внимание! Она добавила, что сейчас идет рассмотрение, как сделать распределение налогового бремени справедливым. И это непросто, но "это нужно сделать".

Что еще следует знать о субсидиях?