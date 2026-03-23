Чому українці можуть втратити субсидії?

Аби грошові виплати нараховувалися дійсно правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які важливі зміни, про що наголосили на сайті ПФУ.

Для Пенсійного фонду зокрема важливі такі нововведення у житті людини:

"оновлення" паспорта або прізвища;

будь-які зміни контактних даних чи банківських реквізитів, а ще місця роботи або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.

Повідомити установу про цю інформацію, аби не втратити субсидії на комунальні послуги, можна кількома різними способами:

через електронний кабінет Пенсійного фонду; особисто у відділенні будь-якого сервісного центру фонду; поштою (надіславши всі необхідні документи рекомендованим листом); через свого роботодавця (але тільки якщо зміни стосуються саме роботи).

Якщо не повідомити про зміни вчасно – можуть виникнути зайві виплати, які доведеться повернути,

– підкреслили на сайті.

Водночас Міжнародний валютний фонд взагалі радить Україні позбутися субсидій. Про це говорила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у січні 2026 року під час дискусії проєкту "Україна: на передовій майбутнього", організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.

Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати,

– зазначила Георгієва.

Зверніть увагу! Вона додала, що зараз йде розгляд, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. І це непросто, але "це потрібно зробити".

