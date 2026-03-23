Чому українці можуть втратити субсидії?
Аби грошові виплати нараховувалися дійсно правильно, потрібно протягом 10 днів повідомляти Пенсійний фонд про будь-які важливі зміни, про що наголосили на сайті ПФУ.
Для Пенсійного фонду зокрема важливі такі нововведення у житті людини:
- "оновлення" паспорта або прізвища;
- будь-які зміни контактних даних чи банківських реквізитів, а ще місця роботи або відкриття чи припинення підприємницької діяльності.
Повідомити установу про цю інформацію, аби не втратити субсидії на комунальні послуги, можна кількома різними способами:
- через електронний кабінет Пенсійного фонду;
- особисто у відділенні будь-якого сервісного центру фонду;
- поштою (надіславши всі необхідні документи рекомендованим листом);
- через свого роботодавця (але тільки якщо зміни стосуються саме роботи).
Якщо не повідомити про зміни вчасно – можуть виникнути зайві виплати, які доведеться повернути,
– підкреслили на сайті.
Водночас Міжнародний валютний фонд взагалі радить Україні позбутися субсидій. Про це говорила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва у січні 2026 року під час дискусії проєкту "Україна: на передовій майбутнього", організованого Фондом Віктора Пінчука в Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму.
Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але від цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати,
– зазначила Георгієва.
Зверніть увагу! Вона додала, що зараз йде розгляд, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. І це непросто, але "це потрібно зробити".
Що ще слід знати про субсидії?
Нагадаємо, що чимало родин можуть втратити у поточному році пільги на оплату ЖКП. Річ у тім, що вони надаються, тільки за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за останні шість місяців не перевищує 4 660 гривень.
Водночас такі люди можуть звернутися за субсидією. Подати заявку можна в органах соціального захисту або у Дії.