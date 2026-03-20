Як українцям перерахували комуналку?

Таким чином, деякі суми не були включені до платіжок, про що повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Читайте також Платити за комуналку можна менше: ви точно не знали про цей лайфхак

Юлія Свириденко Прем’єр-міністерка України Зустрілася з Головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком. Обговорили виконання урядового рішення про справедливий перерахунок комунальних послуг.

Згідно зі словами Свириденко, за січень поточного року були проведені перерахунки в містах, де послуги:

не надавалися;

були надані не в повному обсязі;

були надані або неналежної якості.

Це суми, які не включені до платіжок за тепло, гарячу і холодну воду, водовідведення та поводження з відходами,

– додала Юлія Свириденко.

Загалом людям не нараховано 36,4 мільйона гривень:

теплопостачання – 16,6 мільйона гривень;

гаряча вода – 9,9 мільйона гривень;

водопостачання – 3,9 мільйона гривень;

водовідведення – 5,7 мільйона гривень;

поводження з відходами – 57,6 тисячі гривень.

Зокрема Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 мільйона гривень за водопостачання та водовідведення.

Зверніть увагу! Водночас за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. Мова йде про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.

Нагадаємо, що ще у січні президент України анонсував скасувати платіжки за опалення, якщо громадяни не отримали подачу тепла через обстріли. Про це йшлося у зверненні Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський Президент України Людям не мають нараховувати оплату за послуги, яких не було. Якщо не було опалення, не має бути й рахунків.

Зауважте! Зеленський наголосив, що не самі люди, а компанії повинні забезпечити відповідний перерахунок. І це має запрацювати без бюрократії.

Що ще слід знати українцям?