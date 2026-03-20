Как украинцам пересчитали коммуналку?
Таким образом, некоторые суммы не были включены в платежки, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Читайте также Платить за коммуналку можно меньше: вы точно не знали об этом лайфхаке
Встретилась с председателем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. Обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.
Согласно словам Свириденко, за январь текущего года были проведены перерасчеты в городах, где услуги:
- не предоставлялись;
- были предоставлены не в полном объеме;
- были предоставлены или ненадлежащего качества.
Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотведения и обращения с отходами,
– добавила Юлия Свириденко.
В общем людям не начислено 36,4 миллиона гривен:
- теплоснабжение – 16,6 миллиона гривен;
- горячая вода – 9,9 миллиона гривен;
- водоснабжение – 3,9 миллиона гривен;
- водоотведение – 5,7 миллиона гривен;
- обращение с отходами – 57,6 тысячи гривен.
В частности Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не начислили 9,1 миллиона гривен за водоснабжение и водоотведение.
Обратите внимание! В то же время за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.
Напомним, что еще в январе президент Украины анонсировал отменить платежки за отопление, если граждане не получили подачу тепла из-за обстрелов. Об этом шла речь в обращении Владимира Зеленского.
Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов.
Заметьте! Зеленский отметил, что не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. И это должно заработать без бюрократии.
Что еще следует знать украинцам?
- В начале февраля Юлия Свириденко сообщила, что поручила осуществить перерасчет платы за коммунальные услуги, а также реагировать на каждый случай нарушения прав потребителей. Перерасчет должны были осуществлять сами поставщики услуг, то есть коммунальные предприятия.
- Она отметила, что перерасчет должен произойти автоматически, без дополнительных заявлений, за период с 1 января. В то же время это должно отразиться в платежках в феврале.