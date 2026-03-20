Как украинцам пересчитали коммуналку?

Таким образом, некоторые суммы не были включены в платежки, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Украины Встретилась с председателем Госпродпотребслужбы Сергеем Ткачуком. Обсудили выполнение правительственного решения о справедливом перерасчете коммунальных услуг.

Согласно словам Свириденко, за январь текущего года были проведены перерасчеты в городах, где услуги:

не предоставлялись;

были предоставлены не в полном объеме;

были предоставлены или ненадлежащего качества.

Это суммы, которые не включены в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотведения и обращения с отходами,

– добавила Юлия Свириденко.

В общем людям не начислено 36,4 миллиона гривен:

теплоснабжение – 16,6 миллиона гривен;

горячая вода – 9,9 миллиона гривен;

водоснабжение – 3,9 миллиона гривен;

водоотведение – 5,7 миллиона гривен;

обращение с отходами – 57,6 тысячи гривен.

В частности Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не начислили 9,1 миллиона гривен за водоснабжение и водоотведение.

Обратите внимание! В то же время за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. Речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.

Напомним, что еще в январе президент Украины анонсировал отменить платежки за отопление, если граждане не получили подачу тепла из-за обстрелов. Об этом шла речь в обращении Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский Президент Украины Людям не должны начислять оплату за услуги, которых не было. Если не было отопления, не должно быть и счетов.

Заметьте! Зеленский отметил, что не сами люди, а компании должны обеспечить соответствующий перерасчет. И это должно заработать без бюрократии.

Что еще следует знать украинцам?