Сколько украинцы заплатят за воду в мае 2026 года?
В частности тарифы на водоснабжение и водоотведение являются разными, причем они разные для разных водоканалов, о чем сообщает Минфин.
В частности есть две группы тарифов:
- на собственно централизованное снабжение холодной воды и водоотведения (для жителей частного сектора, а еще коллективных потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере водоснабжения);
- и на централизованное снабжение холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем, для многоэтажных домов (субъектам хозяйствования, которые являются исполнителями этих услуг).
Обратите внимание! Подробнее с цифрами можно ознакомиться на сайте.
В частности самый дорогой тариф на воду сейчас зафиксирован в Днепровской области. Самой дорогой является вода, которую поставляет украинцам КП "Павлоградское ПУВКХ".
- Цена за водоснабжение установлена на уровне 39,42 гривны за кубометр;
- а за водоотведение – 14,244 гривны за куб.
Планирует ли правительство повысить, или каким-то образом изменить тариф?
Премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что тарифы на воду для людей должны остаться без изменений Она также сообщала, что правительство обратилось к НКРЭКУ об отсрочке запланированных тарифных изменений.
Наша позиция четкая: в условиях войны люди не должны чувствовать дополнительного финансового давления,
– написала Свириденко.
Но подчеркнула: следует найти общее решение, которое сбалансирует интересы потребителей и потребности поставщиков услуг, водоканалов.
Заметьте! Согласно ее словам, правительство вместе с НКРЭКУ наработают совместное решение о дальнейшей судьбе тарифов.
Что еще следует знать украинцам о тарифах?
- Верховная Рада хочет "передать полномочия" по тарифам на воду органам местного самоуправления. Речь идет о сроке до конца военного положения плюс один год после.
- НКРЭКУ оставит за собой полномочия на проверку тарифов. Но их стоимость будут устанавливать индивидуально в каждом регионе.