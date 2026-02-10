Изменят ли тарифы на воду?

О том, что меняет решение Верховной Рады, говорится в обновленном законопроекте.

Так, Верховная Рада передала временные полномочия органам местного самоуправления по установления тарифов на воду. Известно, что речь идет о сроке до конца военного положения плюс один год.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) остаются полномочия на проверку тарифов, но стоимость услуги будет устанавливаться индивидуально органом местной власти.

Пока закон вступит в силу у лицензиатов (компаний) есть 90 дней, чтобы подать расчеты возможных повышенных тарифов в органы власти. Пока будут рассматривать и принимать решение – изменений в тарифах на воду не будет.

У кого уже выросли суммы в платежках?

Несмотря на то, что официально тарифы на воду не поднимали, некоторые украинцы уже получают платежки с другими расчетами.

Днепроводоканал объясняет, что с 1 января 2026 года установлены новые размеры постоянной и переменной составляющих платы за обслуживание. В частности речь идет о потребителях, которые имеют индивидуальные договоры на централизованное водоснабжение и водоотвод.

Важно! Изменения приняты в соответствии с действующим законодательством и постановлением Кабинета Министров, определяющим предельные размеры абонплаты.

Для населения в многоквартирных домах:

Плата за абонентское обслуживание водоснабжения – 22,87 грн.

Плата за абонентское обслуживание водоотведения – 22,06 грн.

Для населения в многоквартирных домах при наличии в здании узлов коммерческого учета воды:

Плата за водоснабжение – 23,95 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

Для населения частного сектора:

Плата за водоснабжение – 22,87 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

Для населения частного сектора при наличии узла коммерческого учета:

Плата за водоснабжение – 35,94 грн.

Плата за водоотведение – 22,06 грн.

К тому же часть жителей предупредили об изменении цены после того, как они получили квитанции. Информация о новых тарифах появилась почти на месяц позже.

Что известно о тарифах на коммуналку для украинцев в 2026 году?

Для граждан существует льготный тариф на электроэнергию. Если пройти соответствующую проверку и подтвердить наличие электроустановки, тариф уменьшат почти вдвое.

В то же время тариф на электроэнергию неизменен до конца апреля 2026 года. Однако эксперты прогнозируют, что после окончания отопительного сезона цены все же вырастут.