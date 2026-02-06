Как платить вдвое меньше за электроэнергию зимой?

Сейчас платить меньше за электроэнергию могут граждане, имеющие электроустановки, сообщает Закарпатенергосбыт.

Читайте также Для некоторых подорожание уже произошло: цена на электроэнергию может вырасти в 2026 году

Для них тариф определяется так:

он составляет 2,64 гривны за киловатт-час, если потребление составляет – до 2 000 киловатт-часов в месяц;

4,32 гривны за киловатт-час – в случае, когда потребление превышает 2 000 киловатт-часов в месяц.

Электроотопление должно быть официально оформлено. К тому же, чтобы воспользоваться льготным тарифом, нужно подать специальное заявление.

Чтобы воспользоваться льготным тарифом на электроэнергию в отопительный период, бытовой потребитель должен разработать проект, в котором будет определен перечень электрического оборудования для обогрева, согласно государственному стандарту,

– говорится в сообщении.

Важно! Перед предоставлением вам возможности пользоваться льготным тарифом, будет проведена техническая проверка.

Кто еще может платить меньше за электроэнергию сейчас?

Меньше могут платить владельцы счетчиков на несколько зон, говорится в постановлении Кабмина. Для таких потребителей стоимость электроэнергии зависит от времени суток.

Если счетчик двухзонный, тарифы следующие:

дневной тариф – действует с 7:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

ночной – с 23:00 до 7:00 – 2,16 гривны за киловатт-час.

Для трехзонного счетчика:

с 8:00 до 11:00, с 20:00 до 22:00 тариф – 6,48 гривны за киловатт-час;

с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00, с 22:00 до 23:00 – 4,32 гривны за киловатт-час;

с 23:00 до 7:00 – 1,73 гривны за киловатт-час.

Что еще важно знать о цене электроэнергии для бытовых потребителей в Украине?