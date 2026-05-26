Что это означает для обычных украинцев

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрела вопрос на заседании 26 мая. Проект постановления уже одобрили, но документ должен пройти обсуждение и окончательное утверждение.

Тариф на передачу электроэнергии с 1 июля предлагают повысить до 903,53 гривны за мегаватт-час (без НДС), то есть на 21,62%.

Однако для предприятий "зеленой" электрометаллургии этот показатель хотят установить на уровне 535,97 гривны за мегаватт-час, то есть выше на 42%.

Кроме того, увеличить планируют и тариф на диспетчеризацию – до 118,64 гривны за мегаватт-час, то есть на 7,83%.

Интересно, что сама компания ранее предлагала поднять цены несколько больше – на 29%, 53% и 55,5% соответственно.

Обратите внимание! Ранее в Укрэнерго отмечали – такие тарифы не касаются бытовых потребителей, поэтому их пересмотр не изменит стоимость электроэнергии для населения.

Напомним, в Украине действует фиксированный тариф для домохозяйств – 4,32 гривны за киловатт-час независимо от объема потребления. Такая цена будет оставаться как минимум до 31 октября.

К слову, также НКРЕКП приняла ряд решений по переходу Укртрансгаза на прозрачный механизм стимулирующего тарифообразования с 1 июня, в соответствии с европейскими правилами. Обычные граждане не почувствуют изменений, однако такое решение усилит страну перед следующим отопительным сезоном.