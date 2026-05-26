Що це означає для звичайних українців

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) розглянула питання на засіданні 26 травня. Проєкт постанови вже схвалили, але документ має пройти обговорення та остаточне затвердження.

Тариф на передачу електроенергії з 1 липня пропонують підвищити до 903,53 гривні за мегават-годину (без ПДВ), тобто на 21,62%.

Однак для підприємств "зеленої" електрометалургії цей показник хочуть встановити на рівні 535,97 гривні за мегават-годину, тобто вище на 42%.

Окрім того, збільшити планують і тариф на диспетчеризацію – до 118,64 гривні за мегават-годину, тобто на 7,83%.

Цікаво, що сама компанія раніше пропонувала підняти ціни дещо більше – на 29%, 53% та 55,5% відповідно.

Зверніть увагу! Раніше в Укренерго наголошували – такі тарифи не стосуються побутових споживачів, тож їхній перегляд не змінить вартість електроенергії для населення.

Нагадаємо, в Україні діє фіксований тариф для домогосподарств – 4,32 гривні за кіловат-годину незалежно від обсягу споживання. Така ціна залишатиметься щонайменше до 31 жовтня.

До слова, також НКРЕКП ухвалила низку рішень щодо переходу Укртрансгазу на прозорий механізм стимулювального тарифоутворення з 1 червня, відповідно до європейських правил. Звичайні громадяни не відчують змін, однак таке рішення посилить країну перед наступним опалювальним сезоном.