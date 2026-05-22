За що штрафуватимуть українців?

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт, який передбачає значне підвищення штрафів за порушення правил користування водними ресурсами. І це не лише про незаконний забір води, так і про забруднення водойм або порушення режиму водоохоронних зон, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Фактично уряд визнає, що нинішня система покарань майже не працює, адже старі штрафи давно втратили стримувальний ефект. Під нові санкції можуть потрапити:

нелегальні свердловини;

самовільний забір води без дозволів;

незаконне використання річок та інших водойм;

скидання забруднюючих речовин;

пошкодження річищ під час будівництва або експлуатації об'єктів.

Зверніть увагу! Нові правила стосуватимуться не лише бізнесу, а й звичайних громадян.

Чому уряд вирішив переглянути штрафи саме зараз?

Сьогодні окремі штрафи за порушення водного законодавства становлять лише 85 – 136 гривень. На практиці це створює ситуацію, коли порушникам дешевше заплатити штраф, ніж оформлювати дозволи або дотримуватися екологічних вимог.

Саме тому уряд пропонує збільшити санкції до 3 400 – 5 100 гривень. Для підприємств та посадових осіб покарання може бути ще вищим.

Зверніть увагу! У Кабміні пояснюють, що головна мета змін – це змусити користувачів водних ресурсів працювати легально та зменшити рівень забруднення водойм.

Чому увага до свердловин лише посилюватиметься?

Окремий акцент у законопроєкті фактично робиться на нелегальному водокористуванні. В Україні роками існує проблема свердловин, які працюють без необхідних документів або обліку.

Важливо! Правила охорони підземних вод регулюються Законом України "Про затвердження Правил охорони підземних вод".

Експерти пояснюють, що масове безконтрольне використання підземних вод може впливати не лише на екологію, а й на стабільність систем водопостачання у регіонах. Тому влада намагається зробити нелегальне користування водою фінансово невигідним.

Що це означає для населення та бізнесу?

Для звичайних громадян нові правила означатимуть жорсткіший контроль за використанням водних ресурсів та дотриманням екологічних норм. Для бізнесу ж ризики значно вищі, адже перевірки можуть зачепити:

виробництва;

аграрний сектор;

будівельні компанії;

підприємства із власними свердловинами.

Фактично уряд намагається побудувати систему, де вода розглядається не як безкоштовний ресурс, а як стратегічний актив, використання якого потребує чітких правил та контролю.

