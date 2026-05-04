Який тариф на воду в Україні?

Мова йде про водопостачання, про що йдеться на сайті Мінфіну.

Згідно з інформацією, в Україні окремо встановлюються тарифи на водопостачання та на водовідведення. Крім того, вони різні для різних водоканалів.

Ба більше, є ще дві групи тарифів:

на власне централізоване постачання холодної води та водовідведення (для мешканців приватного сектора і колективних споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері водопостачання);

на централізоване постачання холодної води і водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем, для багатоповерхових будинків (суб'єктам господарювання, які є виконавцями цих послуг).

Де в Україні найдорожчий тариф на воду?

Якщо ж тарифи всюди різні, то виникає питання – де встановлений найдорожчий. Чимало людей помилково вважають, що йдеться про Львів чи Київ. Однак це не так.

Найдорожчий тариф на воду наразі зафіксований у Дніпровській області. А саме та вода, яку постачає українцям КП "Павлоградське ВУВКГ".

Ціна за водопостачання встановлена на рівні 39,42 гривні за кубометр;

а за водовідведення – 14,244 гривні за кубометр.

Водночас виникає питання, де тариф найдешевший. У КП "Івано-Франківськ­водоекотехпром" встановили ціну за водопостачання на рівні 12,948 гривні. Це і є найнижча ціна.

Зверніть увагу! Водночас водовідведення коштує 15,288 гривні, що не є найнижчим тарифом.

Дані свідчать, що ПРАТ "Енергоресурси" встановили вартість у 27,156 гривні за кубометр водопостачання, але за водовідведення – 3,060 гривні. Це також Дніпровська область, і це найнижчий тариф за водовідведення в країні.

Але слід додати, що на сайті вказані нижчі ціни. Проте вони стосуються тимчасово окупованих українських регіонів.

Важливо! Водночас вже стали відомі новини щодо тарифів на світло. Український уряд продовжив чинний тариф на електроенергію для населення до 31 жовтня 2026 року. Вартість встановили на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину.

Чи будуть підвищувати тарифи на воду в Україні?

Політикиня Юлія Свириденко раніше вже писала, що тарифи на воду для людей мають залишитися без змін. Зокрема ще у 2025 році уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін.

Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску,

– наголосила прем'єрка.

Водночас уряд має знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів та потреби надавачів послуг, водоканалів, як не мають втрачати та заходити в борги.

Що ще варто знати про водопостачання в Україні?

Нагадаємо, що раніше медіа писали, що Росія готує можливу системну кампанію ударів по об’єктах водопостачання. Під ударом можуть опинитися багато регіонів. Зокрема це Луганська, Донецька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Дніпропетровська, Одеська, Миколаївська та Херсонська області. Також може постраждати місто Київ.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба розповів для 24 Каналу, як країна готується до можливих ударів. Він пояснив, що уряд захищає об'єкти критичної інфраструктури, ставить резервне живлення для водоканалів та насосних станцій, а ще розвиває розподілену генерацію та альтернативні схеми водопостачання.

Він додав, що ситуація з водопостачанням значно складніша, ніж зі світлом. Тому систему готують так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася.

Також Кулеба закликав громадян готуватися самостійно. Зокрема підготувати запас види на випадок екстрених ситуацій.