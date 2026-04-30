Про це захист систем водопостачання розповів віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба у коментарі 24 Каналу.

Як Україна планує захищати системи водопостачання?

За словами Кулеби, Україна вже готує захист по всій території країни, а не лише по окремих регіонах. Він додав, що плани стійкості уже затверджені.

Віцепрем'єр-міністр розповів, що уряд вже:

захищає об'єкти критичної інфраструктури;

ставить резервне живлення для водоканалів і насосних станцій;

розвиває розподілену генерацію та альтернативні схеми водопостачання.

Важливо розуміти: вода – це питання базової безпеки. Якщо зі світлом ми можемо жити в режимі обмежень, то з водою ситуація значно складніша. Тому ми готуємо систему так, щоб вона витримувала удари й швидко відновлювалася,

– заявив Кулеба.

Олексій Кулеба зауважив, що громадяни також мають бути готовими до майбутніх російських атак.

Він наголосив, що важливо мати базовий запас води, а також перевіряти усю інформацію та не вірити у пропаганду Кремля, яку Москва постійно поширює.

Що ще відомо про загрозу ударів Росії по водопостачанню?

Володимир Зеленський попередив про можливі атаки Росії на системи водопостачання в Україні найближчими місяцями. Він доручив уряду та Офісу Президента працювати над питанням ППО.

Експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко розповів 24 Каналу, що Росія може атакувати системи водопостачання України, що призведе до серйозних проблем.

За його словами, створити резервні шляхи роботи водоканалів практично нереально, а для цього потрібен не один рік роботи.