Своєю думкою щодо цього з 24 Каналом поділився голова Спілки споживачів комунальних послуг України, експерт у питаннях ЖКГ та енергетики Олег Попенко. Він пригадав, що у Києві уже вводили графіки подачі води після ударів росіян по генерації.

Які ризики можуть виникнути для українців?

У жовтні 2025 року росіяни завдали удару по генерації і це призвело до відключення майже 80% об'єктів Київводоканалу по всьому місту. Воду не подавали взагалі, а каналізація працювала з перебоями.

Але якщо мовиться про удари по водоканалах, тут ситуація набагато складніша, тому що це удари не по генерації, а по каналізаційно-насосних станціях. Це може призвести до складніших наслідків, ніж просто відключення електроенергії,

– зауважив Олег Попенко.

У такому випадку практично зупиниться робота каналізації, подача води у деяких містах. До того це станеться не через відсутність електроенергії, а тому, що можуть бути зруйновані каналізаційно-насосні станції.

Тоді наслідки будуть глобальними, наприклад, зупинка роботи об'єктів житло-діяльності міста. Адже ми розуміємо, що потрібно забезпечити роботу каналізацій у лікарнях, житлових будинках,

– наголосив експерт у питаннях ЖКГ та енергетики.

У цьому випадку повністю зупиняється вся система. Створити резервні обхідні шляхи роботи водоканалів або каналізації в містах практично нереально. До цього потрібно було десятиліттями вкладати кошти в об'єкти водоканалів, в систему водоканалів, каналізаційних мереж.

Певні напрацювання повинні бути, але сьогодні створити все це – практично нереально. Ба більше, не потрібно забувати про те, що 70 – 80% мереж водоканалів, каналізаційних водопровідних мереж потребують негайного капітального ремонту.

До слова! Ще наприкінці лютого 2026 року лунали застереження про те, що після енергетики росіяни хочуть взятися за водопостачання. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан зауважив, що вода є одним з пріоритетів ворога влітку.

Росіяни можуть атакувати водоканали: що відомо?