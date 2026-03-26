Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины, эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко. Он вспомнил, что в Киеве уже вводили графики подачи воды после ударов россиян по генерации.

Какие риски могут возникнуть для украинцев?

В октябре 2025 года россияне нанесли удар по генерации, и это привело к отключению почти 80% объектов Киевводоканала по всему городу. Воду не подавали вообще, а канализация работала с перебоями.

Но если говорится об ударах по водоканалам, здесь ситуация гораздо сложнее, потому что это удары не по генерации, а по канализационно-насосным станциям. Это может привести к более сложным последствиям, чем просто отключение электроэнергии,

– отметил Олег Попенко.

В таком случае практически остановится работа канализации, подача воды в некоторых городах. К тому же это произойдет не из-за отсутствия электроэнергии, а потому, что могут быть разрушены канализационно-насосные станции.

Тогда последствия будут глобальными, например остановка работы объектов жизнедеятельности города. Ведь мы понимаем, что нужно обеспечить работу канализаций в больницах, жилых домах,

– отметил эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики.

В этом случае полностью останавливается вся система. Создать резервные обходные пути работы водоканалов или канализации в городах практически нереально. До этого нужно было десятилетиями вкладывать средства в объекты водоканалов, в систему водоканалов, канализационных сетей.

Определенные наработки должны быть, но сегодня создать все это – почти невозможно. Более того, не нужно забывать о том, что 70 – 80% сетей водоканалов, канализационных водопроводных сетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте.

К слову! Еще в конце февраля 2026 года звучали предостережения о том, что после энергетики россияне хотят взяться за водоснабжение. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что вода является одним из приоритетов врага летом.

Россияне могут атаковать водоканалы: что известно?