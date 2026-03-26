Своим мнением по этому поводу с 24 Каналом поделился председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины, эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики Олег Попенко. Он вспомнил, что в Киеве уже вводили графики подачи воды после ударов россиян по генерации.
Какие риски могут возникнуть для украинцев?
В октябре 2025 года россияне нанесли удар по генерации, и это привело к отключению почти 80% объектов Киевводоканала по всему городу. Воду не подавали вообще, а канализация работала с перебоями.
Но если говорится об ударах по водоканалам, здесь ситуация гораздо сложнее, потому что это удары не по генерации, а по канализационно-насосным станциям. Это может привести к более сложным последствиям, чем просто отключение электроэнергии,
– отметил Олег Попенко.
В таком случае практически остановится работа канализации, подача воды в некоторых городах. К тому же это произойдет не из-за отсутствия электроэнергии, а потому, что могут быть разрушены канализационно-насосные станции.
Тогда последствия будут глобальными, например остановка работы объектов жизнедеятельности города. Ведь мы понимаем, что нужно обеспечить работу канализаций в больницах, жилых домах,
– отметил эксперт в вопросах ЖКХ и энергетики.
В этом случае полностью останавливается вся система. Создать резервные обходные пути работы водоканалов или канализации в городах практически нереально. До этого нужно было десятилетиями вкладывать средства в объекты водоканалов, в систему водоканалов, канализационных сетей.
Определенные наработки должны быть, но сегодня создать все это – почти невозможно. Более того, не нужно забывать о том, что 70 – 80% сетей водоканалов, канализационных водопроводных сетей нуждаются в немедленном капитальном ремонте.
К слову! Еще в конце февраля 2026 года звучали предостережения о том, что после энергетики россияне хотят взяться за водоснабжение. Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что вода является одним из приоритетов врага летом.
Россияне могут атаковать водоканалы: что известно?
Соответствующую информацию обнародовал Владимир Зеленский. По словам президента, уже в ближайшие месяцы Россия может атаковать системы водоснабжения. Он призвал общины с ответственностью отнестись к возможным вызовам. Также отметил важность усиления ПВО, в частности в западных областях.
Перед тем стало известно, что россияне разрушили плотину на Северском Донце в Донецкой области. По ней сбросили две авиабомбы. Оккупанты ударили по важному гидроузлу, теперь нет возможности наполнять водозаборы на Первом и Втором подъемах канала Северский Донец. Запасов воды для жителей области осталось на две недели.
Учитывая новые угрозы, украинцев призывают иметь запас хотя бы на три дня. Эксперты отмечают, что на одного человека нужно по крайней мере два литра питьевой воды и 10 технической, именно последнюю используют для приготовления пищи и гигиены. Важно, чтобы вода была свежая и хранилась в герметичной упаковке.