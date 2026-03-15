К чему привело загрязнение Днестра?
Чрезвычайная ситуация, установлена правительством Молдовы, будет действовать 15 дней. Она касается регионов бассейна Днестра, в частности Кишинева, Бельцы и ряда других.
По словам премьер-министра Молдовы Александра Мунтяну, такой режим позволит быстрое привлечение ресурсов для ликвидации последствий загрязнения.
К сожалению, волна загрязнения нефтепродуктами продолжает идти по течению реки, а на некоторых участках на севере Днестра уровень загрязняющих веществ превышает допустимые нормы,
– заявил премьер Молдовы.
По данным министра окружающей среды Молдовы Георге Хаждера, объем нефти, что утечка, превышает ранее озвученные 1,5 тонны.
Чиновник отметил, что Днестр загрязнен нефтепродуктами в результате российской атаки. Тогда был поврежден гидроэнергетический комплекс в Новоднестровске, что в Черновицкой области Украины.
То, что мы видим сегодня, это прямое следствие войны у наших границ... Нужно называть вещи своими именами. Единственный виновник загрязнения – Россия,
– сказал Хаждер.
Глава правительства Молдовы рассказал, что страна обратилась в Евросоюз за помощью. Также планирует усилить технические работы и установить новые барьеры на реке. При необходимости там могут ограничить использование воды в районах с наибольшей загрязненностью.
Повлияло ли загрязнение на воду в Украине?
В Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины подтвердили загрязнение Днестра. Там заверили, что необходимые службы координируют работу, чтобы локализовать его.
Однако в пабликах начали заявлять о якобы возможном дефиците питьевой воды в Одессе на фоне загрязнения реки.
В Центре противодействия дезинформации СНБО назвали фейковой информацию из сети.