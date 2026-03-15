До чого призвело забруднення Дністра?

Надзвичайна ситуація, встановлена урядом Молдови, діятиме 15 днів. Вона стосується регіонів басейну Дністра, зокрема Кишинева, Бельців та низки інших.

За словами прем'єр-міністра Молдови Александра Мунтяну, такий режим дозволить швидке залучення ресурсів для ліквідації наслідків забруднення.

На жаль, хвиля забруднення нафтопродуктами продовжує йти за течією річки, а на деяких ділянках на півночі Дністра рівень забруднювальних речовин перевищує допустимі норми,

– заявив прем'єр Молдови.

За даними міністра навколишнього середовища Молдови Георге Хаждера, обсяг нафти, що витік, перевищує раніше озвучені 1,5 тонни.

Урядовець наголосив, що Дністер забруднено нафтопродуктами внаслідок російської атаки. Тоді було пошкоджено гідроенергетичний комплекс у Новодністровську, що у Чернівецькій області України.

Те, що ми бачимо сьогодні, це прямий наслідок війни біля наших кордонів…Потрібно називати речі своїми іменами. Єдиний винуватець забруднення – Росія,

– сказав Хаждер.

Очільник уряду Молдови розповів, що країна звернулась до Євросоюзу за допомогою. Також планує посилити технічні роботи та встановити нові бар'єри на річці. За потреби там можуть обмежити використання води у районах з найбільшою забрудненістю.

Чи вплинуло забруднення на воду в Україні?