Інформацію з телеграм-каналів спростували і назвали маніпулятивною у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Дивіться також Росія вгатила по портовій інфраструктурі Одещини: на об'єкті спалахнула пожежа

Чи повпливає забруднення на питну воду?

Спочатку у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України повідомили, що 10 березня зафіксували плями технічних мастил на річці Дністер. Помітили їх біля села Лядова на Вінниччині.

Попередньою причиною забруднення у відомстві називають витік ракетного палива біля Дністровської ГЕС. Статись це могло внаслідок російського обстрілу 7 березня.

Відомо, що пляма поширилась вниз за течією, зокрема до району села Неславча у Молдові. Водночас у ЦПД назвали неправдивими повідомлення телеграм-каналів про можливу нестачу або втрату питної води в Одесі через забруднення.

Ситуація перебуває під контролем відповідних служб,

– запевнили в РНБО.

Там додали, що Міністерство координує роботу ДСНС, ОВА, Держводагентства та Державної екологічної інспекції. А у Вінницькій та Одеській областях уже провели засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки.

До того ж лабораторії взяли проби води у місцях можливого поширення забруднення. Йдеться про місця водозабору у селі Маяки та в Дністровському лимані.

У ЦПД РНБО пояснили, що рятувальники встановлять бонові загородження та використають сорбенти для локалізації забруднення після узгодження з Молдовою.

Зазначається, що Україна повідомила Молдові про транскордонне забруднення. Країни координують дії в межах Дністровської комісії для мінімізації наслідків для екології.

Чи є проблеми з водопостачанням в Україні?