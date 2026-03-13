Информацию из телеграмм-каналов опровергли и назвали манипулятивной в Центре противодействия дезинформации СНБО.
Влияет ли загрязнение на питьевую воду?
Сначала в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины сообщили, что 10 марта зафиксировали пятна технических масел на реке Днестр. Заметили их возле села Лядова в Винницкой области.
Предварительной причиной загрязнения в ведомстве называют утечку ракетного топлива возле Днестровской ГЭС. Произойти это могло в результате российского обстрела 7 марта.
Известно, что пятно распространилось вниз по течению, в частности в район села Неславча в Молдове. В то же время в ЦПД назвали ложными сообщения телеграмм-каналов о возможной нехватке или потере питьевой воды в Одессе из-за загрязнения.
Ситуация находится под контролем соответствующих служб,
– заверили в СНБО.
Там добавили, что Министерство координирует работу ГСЧС, ОВА, Госводагентства и Государственной экологической инспекции. А в Винницкой и Одесской областях уже провели заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности.
К тому же лаборатории взяли пробы воды в местах возможного распространения загрязнения. Речь идет о местах водозабора в селе Маяки и в Днестровском лимане.
В ЦПД СНБО объяснили, что спасатели установят боновые заграждения и используют сорбенты для локализации загрязнения после согласования с Молдовой.
Отмечается, что Украина сообщила Молдове о трансграничном загрязнении. Страны координируют действия в рамках Днестровской комиссии для минимизации последствий для экологии.
Есть ли проблемы с водоснабжением в Украине?
В Киевводоканале 9 марта заявили о перебоях с водоснабжением в столице. Возникали они из-за аварийного обесточивания объектов водоканала. Впоследствии специалисты восстановили водоснабжение во всех районах Киева.
В Минэкономики сообщали о подготовке объектов критической водной инфраструктуры к автономной работе на случай повреждений. В частности, речь идет о крупных каналах государственного значения.