В связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты Киевводоканала, рассказали на предприятии.

Что известно о перебоях с водой в Киеве?

Сейчас наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов.

Специалисты работают над стабилизацией ситуации,

– заявили в водоканале.

Напомним, что в Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".

Заметим, что весной Россия планирует серию атак на инфраструктуру водоснабжения. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Как подготовиться к атакам на водообъекты?