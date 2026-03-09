В связи с аварийным отключением ДТЭК обесточены объекты Киевводоканала, рассказали на предприятии.
Что известно о перебоях с водой в Киеве?
Сейчас наблюдается слабое давление в водопроводных сетях Соломенского, Святошинского, Голосеевского и Подольского районов.
Специалисты работают над стабилизацией ситуации,
– заявили в водоканале.
Напомним, что в Киеве действуют индивидуальные графики включений, чтобы жители столицы могли планировать свой день. Они доступны на сайте и чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой".
Заметим, что весной Россия планирует серию атак на инфраструктуру водоснабжения. Об этом сообщил Владимир Зеленский.
Как подготовиться к атакам на водообъекты?
Чтобы быть готовыми к возможным перебоям с водой, эксперт по ЖКХ Кристина Ненно рекомендует иметь трехдневный запас воды. На одного человека нужно не менее 2 литров питьевой и 10 литров технической воды в сутки для гигиены и приготовления пищи. Для питья лучше использовать герметично упакованную заводскую воду, а воду из крана или давно открытую – кипятить. ГСЧС советует хранить кипяченую воду хранить не более суток.
Председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отмечает, что Украина вместе с европейскими партнерами готовится к возможным перебоям, чтобы сохранить доступ к чистой воде. По его словам, полностью защититься от ракетных атак невозможно, но опыт зимних ударов показал, что страна способна выдержать испытания даже без электричества и воды.
Объекты критической водной инфраструктуры в Украине готовят к автономной работе в случае повреждений. Прежде всего речь идет о планах устойчивости для крупных каналов государственного значения.