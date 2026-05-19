Египет открыл крупнейший аграрный проект страны

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси официально дал старт масштабному аграрному проекту Новая Дельта, сообщает UkrAgroConsult. Торжественное открытие состоялось во время сбора урожая пшеницы 2026 года на новых полях, созданных к западу от дельты Нила.

По оценкам властей, этот проект стал крупнейшей программой рекультивации земель в истории государства. Его главная цель – привлечь к сельскохозяйственному использованию значительные площади пустынных территорий и усилить продовольственную независимость страны.

В перспективе площадь Новой Дельты должна достичь 2,2 миллиона федданов, что равно примерно 9 тысячам квадратных километров. Благодаря этому Египет планирует увеличить площадь обрабатываемых земель примерно на 15%.

На новых землях будут выращивать пшеницу и экспортные культуры

Правительство делает ставку не только на продовольственные культуры, но и на продукцию для внешних рынков. На новых землях планируют выращивать пшеницу, кукурузу и овощи, а также оливки и инжир, которые имеют высокий экспортный потенциал.

Реализация проекта уже потребовала значительных инвестиций. Общий объем вложений достиг 800 миллиардов египетских фунтов, или более 15 миллиардов долларов США.

Средства направили на подготовку почв, строительство зернохранилищ, создание промышленных зон и развитие транспортной инфраструктуры. Новые дороги должны соединить пустынные территории с долиной Нила и морскими портами.

Власти также рассчитывают на значительный социально-экономический эффект. По предварительным оценкам, Новая Дельта может обеспечить более двух миллионов новых рабочих мест.

"Искусственная река" стала сердцем проекта

Ключевой составляющей Новой Дельты стала масштабная система водоснабжения, которую в Египте уже называют "искусственной рекой". Именно она позволяет обеспечить водой территории, которые ранее считались непригодными для земледелия.

Система работает благодаря воде из дренажных каналов западной части дельты Нила. Потоки поступают в очистительный комплекс Эль Хамам на побережье Средиземного моря, где ежесуточно очищают до 7,5 миллиона кубических метров воды.

После очистки вода транспортируется по каналу длиной 170 километров через 13 насосных станций непосредственно к новым аграрным районам.

Египетские власти называют Новая Дельта стратегическим ответом на вызовы продовольственной безопасности, которые усилились после пандемии COVID-19 и военных конфликтов. В то же время проект вызывает дискуссии: экологи и правозащитники обращают внимание на высокую энергоемкость системы, масштаб государственных расходов и концентрацию управления в структурах, связанных с военными.

