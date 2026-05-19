Єгипет відкрив найбільший аграрний проєкт країни

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі офіційно дав старт масштабному аграрному проєкту Нова Дельта, повідомляє UkrAgroConsult. Урочисте відкриття відбулося під час збору врожаю пшениці 2026 року на нових полях, створених на захід від дельти Нілу.

За оцінками влади, цей проєкт став найбільшою програмою рекультивації земель в історії держави. Його головна мета – залучити до сільськогосподарського використання значні площі пустельних територій та посилити продовольчу незалежність країни.

У перспективі площа Нової Дельти має сягнути 2,2 мільйона федданів, що дорівнює приблизно 9 тисячам квадратних кілометрів. Завдяки цьому Єгипет планує збільшити площу оброблюваних земель приблизно на 15%.

На нових землях вирощуватимуть пшеницю та експортні культури

Уряд робить ставку не лише на продовольчі культури, а й на продукцію для зовнішніх ринків. На нових землях планують вирощувати пшеницю, кукурудзу та овочі, а також оливки й інжир, які мають високий експортний потенціал.

Реалізація проєкту вже потребувала значних інвестицій. Загальний обсяг вкладень досяг 800 мільярдів єгипетських фунтів, або понад 15 мільярдів доларів США.

Кошти спрямували на підготовку ґрунтів, будівництво зерносховищ, створення промислових зон та розвиток транспортної інфраструктури. Нові дороги мають з'єднати пустельні території з долиною Нілу та морськими портами.

Влада також розраховує на значний соціально-економічний ефект. За попередніми оцінками, Нова Дельта може забезпечити понад два мільйони нових робочих місць.

"Штучна річка" стала серцем проєкту

Ключовою складовою Нової Дельти стала масштабна система водопостачання, яку в Єгипті вже називають "штучною річкою". Саме вона дозволяє забезпечити водою території, які раніше вважалися непридатними для землеробства.

Система працює завдяки воді з дренажних каналів західної частини дельти Нілу. Потоки надходять до очисного комплексу Ель Хамам на узбережжі Середземного моря, де щодоби очищують до 7,5 мільйона кубічних метрів води.

Після очищення вода транспортується каналом довжиною 170 кілометрів через 13 насосних станцій безпосередньо до нових аграрних районів.

Єгипетська влада називає Нова Дельта стратегічною відповіддю на виклики продовольчій безпеці, які посилилися після пандемії COVID-19 та воєнних конфліктів. Водночас проєкт викликає дискусії: екологи та правозахисники звертають увагу на високу енергоємність системи, масштаб державних витрат і концентрацію управління в структурах, пов'язаних із військовими.

Австралія дозволила використання потужної отрути для боротьби з мишачою навалою, яка загрожує врожаю.

Австралія дозволила використання потужної отрути для боротьби з мишачою навалою, яка загрожує врожаю.

Проблема охопила кілька регіонів, де гризуни завдають значних економічних збитків, поїдаючи зерно та пошкоджуючи обладнання.

Економічні втрати від мишачих навал можуть бути масштабними. Гризуни поїдають сходи, забруднюють зерно у сховищах і пошкоджують обладнання, перегризаючи кабелі та іншу інфраструктуру.