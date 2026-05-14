Євросоюз готує нову стратегію щодо добрив

Європейська комісія наступного тижня планує представити проєкт нової стратегії щодо добрив, повідомляє Bloomberg. Документ передбачає низку кроків для стабілізації ринку після чергового різкого стрибка цін у Європі.

Причиною загострення ситуації стала залежність ЄС від імпорту природного газу та аміаку, які є ключовими компонентами для виробництва добрив. Додатковий тиск на ринок створюють високі ціни на енергоносії та наслідки конфлікту на Близькому Сході.

У Єврокомісії побоюються, що подорожчання добрив може змусити фермерів скорочувати їх використання. Це, своєю чергою, створює ризики для врожайності та якості сільськогосподарських культур.

Фермерам можуть надати екстрену фінансову підтримку

У проєкті стратегії Єврокомісія пропонує надати найбільш постраждалим аграріям фінансову допомогу через наявні кризові механізми ЄС.

Зокрема, Брюссель планує мобілізувати додаткові кошти з бюджету Євросоюзу для збільшення аграрного резерву. Це дозволить оперативно підтримати фермерів у період високих витрат на виробництво.

У документі також зазначається, що ЄС продовжить моніторинг внутрішнього та світового ринку добрив і готовий розглядати нові торговельні заходи для розширення доступу до продукції від різних постачальників.

За даними Єврокомісії, лише у квітні ціни на азотні добрива в ЄС зросли на 40% порівняно з груднем.

У ЄС задумались про створення запасів добрив

Одним із можливих рішень у Євросоюзі називають створення стратегічних запасів добрив та сировини для їх виробництва. Йдеться про формування мінімальних або сезонних резервів, а також механізми спільних закупівель.

Окрім цього, у Брюсселі планують активніше використовувати органічні альтернативи. Зокрема, розглядається можливість ширшого застосування дигестату – залишків органічних відходів після виробництва біогазу.

Для підтримки виробників добрив ЄС також може переглянути правила системи торгівлі квотами на викиди. Серед варіантів – повільніше скасування безкоштовних квот для підприємств, які виробляють органічні або низьковуглецеві добрива.

Раніше повідомлялося, що світовий ринок добрив переживає нову хвилю цінового стрибка через війну навколо Ірану та проблеми з логістикою. Найбільші виробники вже фіксують різке зростання продажів і прибутків на тлі дефіциту азотних добрив.

Вступ до ЄС може коштувати аграріям сотні євро на гектар: у Раді б'ють на сполох

До речі, у ЄС не поспішають надавати гарантії щодо підтримки українських фермерів у разі вступу України до ЄС. Попри це український парламент прагне здобути якомога кращі умови для вітчизняних аграріїв.

Україна повинна отримати автоматичний доступ до дотацій ЄС після вступу, щоб уникнути значних витрат аграріїв на адаптацію до стандартів ЄС.

Відсутність субсидій може призвести до посилення конкуренції з європейськими виробниками, загрожуючи малому та середньому агробізнесу в Україні.

Найбільший ризик стосується малого та середнього агробізнесу, який не витримає конкуренції з виробниками з ЄС, зокрема польськими компаніями у молочному секторі та харчовій промисловості.