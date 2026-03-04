Что предусматривают планы устойчивости?

Поэтому сейчас объекты водной инфраструктуры готовят к автономной работе в случае повреждений. Об этом рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко, передают Новости.LIVE.

Чиновница выступила во время брифинга "Дороже золота: вода как стратегический ресурс Украины на пути в ЕС" в среду, 4 марта. Сейчас в Украине готовят планы устойчивости.

Овчаренко уточнила, что речь идет не о мелиоративных системах, а об объектах критической водной инфраструктуры, в частности крупных каналах государственного значения.

Уже до 5 марта будет сформирован список резервного оборудования, например генераторов и приборов питания, а также перечень мероприятий, чтобы в случае повреждений объекты могли работать автономно в течение определенного времени.

Более того, рассматривается перевод помповых станций в сфере управления Госводагентства в режим автономного энергообеспечения с собственной генерацией.

Важно! Также Украина должна выполнить требования по управлению водными ресурсами (Рамочная водная директива), что становится одним из самых сложных вызовов на пути в ЕС.

Может ли Россия оставить Украину без воды?