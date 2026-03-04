Что предусматривают планы устойчивости?
Поэтому сейчас объекты водной инфраструктуры готовят к автономной работе в случае повреждений. Об этом рассказала заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Ирина Овчаренко, передают Новости.LIVE.
Чиновница выступила во время брифинга "Дороже золота: вода как стратегический ресурс Украины на пути в ЕС" в среду, 4 марта. Сейчас в Украине готовят планы устойчивости.
Овчаренко уточнила, что речь идет не о мелиоративных системах, а об объектах критической водной инфраструктуры, в частности крупных каналах государственного значения.
Уже до 5 марта будет сформирован список резервного оборудования, например генераторов и приборов питания, а также перечень мероприятий, чтобы в случае повреждений объекты могли работать автономно в течение определенного времени.
Более того, рассматривается перевод помповых станций в сфере управления Госводагентства в режим автономного энергообеспечения с собственной генерацией.
Важно! Также Украина должна выполнить требования по управлению водными ресурсами (Рамочная водная директива), что становится одним из самых сложных вызовов на пути в ЕС.
Может ли Россия оставить Украину без воды?
Напомним, 22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного российского обстрела мишенями стали не только объекты энергетики, но и инфраструктура водоснабжения в городах.
Позже во время общения с журналистами президент предупредил, что враг готовит ответную волну атак. "Хотят, чтобы у нас были проблемы именно с водой", – сказал он.
В эксклюзивном комментарии 24 Канала председатель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал, что этот вопрос украинские чиновники уже ставили перед своими европейскими коллегами. По мнению эксперта, зимой для противника приоритетной целью является тепло, тогда как летом – электроэнергия и чистая питьевая вода.
Эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно советует на случай возможных обстрелов подготовить трехдневный запас, отдавая предпочтение заводскому фасованному сырью. Для одного человека это не менее 2 литров питьевой и 10 литров технической воды в сутки.