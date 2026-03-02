Об аварии рассказали в Львовском городском совете. Там утверждают, что виновата частная техника.

Почему во Львове нет воды?

На водопроводе в Домажире произошла авария.

Повреждение могло возникнуть после работы частной техники на этом участке. Ремонтные бригады предприятия уже выехали на место и приступили к ликвидации повреждения. Поэтому по состоянию на сейчас в часть домов Львова вода подается с пониженным давлением,
– пишут в ЛГС.

Там привели большой список адресов, где воду будут подавать с пониженным давлением:

  • ул. Агрусова,
  • ул. Алмазная,
  • ул. Ангарная,
  • ул. Николая Бажана,
  • ул. Степана Бандеры,
  • ул. Дмитрия Бандривского,
  • ул. Ивана Биберовича,
  • ул. Дмитрия Бортнянского,
  • ул. Братьев Михновских,
  • ул. Брюховицкая,
  • ул. Бузинова,
  • ул. Ивана Величковского,
  • ул. Остапа Вересая,
  • ул. Вершницкая,
  • ул. Марка Вовчка,
  • ул. Льва Ганкевича,
  • ул. Генерала Олексы Алмазова,
  • ул. Генерала Осипа Микитки,
  • ул. Льва Геца,
  • ул. Якова Гниздовского,
  • ул. Ивана Гушалевича,
  • ул. Доробок,
  • ул. Дорогичинская,
  • ул. Дубовицкая,
  • ул. Ольги Дучиминской,
  • ул. Василия Ерошенко,
  • ул. Загородняя,
  • ул. Железнодорожная,
  • ул. Золотая,
  • ул. Марка Каганца,
  • ул. Петра Калнышевского,
  • ул. Григория Квитки-Основьяненко,
  • ул. Братьев Дужих,
  • ул. Федора Кориатовича,
  • ул. Кузняровка,
  • ул. Литейная,
  • ул. Ловецкая,
  • луговая,
  • ул. Игнатия Лукасевича,
  • ул. Михаила Лучкая,
  • ул. Александра Лушпинского,
  • ул. Любачивская,
  • ул. Малковицкая,
  • ул. Маршалковская,
  • ул. Яна Матейко,
  • ул. Льва Мациевича,
  • ул. Машинистов,
  • ул. Мирная,
  • ул. Моторная,
  • ул. Рудольфа Моха,
  • ул. На Четвертях,
  • ул. Георгия Нарбута,
  • ул. Нарциссовая,
  • ул. Немировская,
  • ул. Нестора Летописца,
  • ул. Ожинова,
  • ул. Евгения Озаркевича,
  • ул. Озерная,
  • ул. Евгения Олесницкого,
  • ул. Осикова,
  • ул. Павлокомская,
  • ул. Папоротная,
  • ул. Сергея Параджанова,
  • ул. Паровая,
  • ул. Подлесная,
  • ул. Пилотов,
  • ул. Сембратовичей,
  • ул. Пикулицкая,
  • ул. Планерная,
  • ул. Воздушная,
  • ул. Поричкова,
  • ул. Александра Потебни,
  • ул. Прилбицкая,
  • ул. Благосклонная,
  • ул. Пропеллерная,
  • ул. Профессора Ивана Ковалика,
  • ул. Резедова,
  • ул. Разлогая,
  • ул. Рассадная,
  • ул. Роксоляны,
  • ул. Ряснянская,
  • ул. Светлая,
  • ул. Гетмана Ивана Сирко,
  • ул. Скромная,
  • ул. Афанасия Сластиона,
  • ул. Надежды Мудрой,
  • ул. Осипа Сорохтея,
  • ул. Сотника Василия Афанасия,
  • ул. Михаила Стельмаха,
  • ул. Елены Степановны,
  • ул. Алексея Стороженко,
  • ул. Суботовская,
  • ул. Романа Сушко,
  • ул. Сияние,
  • ул. Тесная,
  • ул. Тростинная,
  • ул. Тараса Трясила,
  • ул. Ивана Фещенко-Чопивского,
  • ул. Нила Хасевича,
  • ул. Холмская,
  • ул. Хорватская,
  • ул. Чесановская,
  • ул. Георгия Чечета,
  • ул. Дмитрия Чижевского,
  • ул. Евгения Чикаленко,
  • ул. Ивана Шараневича,
  • ул. Тараса Шевченко,
  • ул. Широкая,
  • ул. Юрия Яновского,
  • ул. Ярославская,
  • ул. Ясная,
  • ул. Панаса Сотника боковая,
  • ул. Речицкая,
  • ул. Городоцкая, 44, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 55а, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 111, 113, 115, 117, 119, 122, 123, 125, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
  • Левандовская, 30.

Департамент жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета организует развозку емкостей и резервуаров с водой в этом районе. Ранее их убрали на время сильных морозов.

Точный перечень адресов сообщат дополнительно.

Справка. Село Домажир в Яворивском районе расположено в 17 километрах от Львова.

Показываем Домажир на карте:

В прошлом году в Домажире уже была проблема с водой

  • В октябре 2025 года на магистральном водопроводе в районе Домажира было несколько серьезных повреждений. Из-за этого львовяне несколько суток были без воды.

  • Андрей Садовый тогда говорил, что повреждена труба – 1901 года. Поэтому гарантировать, что новых прорывов или трещин не будет, – невозможно.