Это уже второй случай такой инфекции на Львовщине за несколько последних месяцев. Об этом сообщает генеральный директор Центра контроля и профилактики болезней Наталья Тимко-Иванченко.

Что известно о случае экзотической лихорадки во Львове?

У 24-летней девушки, которая только что вернулась с отдыха на Мальдивах, обнаружили диагноз лихорадка Денге – тропическое вирусное заболевание, передано через укусы комаров. Диагноз подтвердила вирусологическая лаборатория Центра общественного здоровья Украины.

По словам врачей, пациентка обратилась с жалобами на высокую температуру, общую слабость, головную боль и боль в мышцах после возвращения с курорта.

Девушку госпитализировали и лечили во Львовской областной инфекционной больнице почти полторы недели, после чего выписали домой.

По словам медиков, во время отдыха на Мальдивах женщину неоднократно кусали комары, поскольку закончились репелленты, которые она брала с собой.

Это уже второй случай лихорадки Денге на Львовщине за последние три-четыре месяца: первый зафиксировали в ноябре 2025 года.

Лихорадка Денге: что о ней известно