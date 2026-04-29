Событие произошло после восьми вечера в Исламском религиозно-культурном центре, расположенном на территории ТЦ "Южный". Об этом сообщает полиция.

Что известно о поджоге мечети во Львове?

Следователи установили, что неизвестный мужчина бросил в помещение религиозно-культурного центра две бутылки с зажигательной смесью, после чего скрылся. Жидкость из одной бутылки загорелась, однако один из служителей погасил пламя.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность злоумышленника. Также возбуждено уголовное производство по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества. Поджигателю грозит лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.

Как мусульмане отреагировали на поджог мечети во Львове?

Ранее на событие отреагировал Глава Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым, Верховный Муфтий Крыма Айдер Рустемов.

Рустемов уточнил, что нападавший был одет в маску. В результате пожара никто не пострадал.

Верховный Муфтий Крыма заявил, что мусульмане расценивают этот инцидент как сознательную провокацию, направленную на дестабилизацию религиозной ситуации и создание искусственного конфликта.

По его словам, такое преступление не мог совершить верующий человек. Представитель мусульман подчеркнул, что покушение на святое место – поджог минбара – недопустимо.

Последствия поджога мечети во Львове / Фото с фейсбук-страницы Рустемова

Он отметил, что действия злоумышленников были направлены на устрашение мусульманской общины, провоцирование агрессивной реакции, разжигание вражды внутри общины, давление на меценатов мечети и дискредитацию Украины на международной арене.

Также Рустемов заявил, что в условиях полномасштабной войны подобные действия являются частью российских сценариев, цель которых посеять хаос и раскол в обществе.

Пентагон и Госдеп заставляют открыть глаза на преступления России против религии

В США сенаторы подали законопроект, который обяжет Госдеп и Пентагон регулярно отчитываться о нарушении Россией религиозных свобод в Украине.

Инициативу поддержали республиканцы и демократы.

Они заявляют, что Россия преследует верующих, разрушает храмы и давит на религиозные общины, особенно на оккупированных территориях.

Документ также предусматривает санкции против лиц, причастных к подобным преступлениям.