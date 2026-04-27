Венгерские власти приняли решение передать монастырь в собственность Венгерской Греко-Католической Церкви. Об этом на своем сайте сообщил Василианский Чин Святого Иосафата.

Что известно о решении национализировать монастырь?

В результате действий венгерских властей, в субботу, 25 апреля, отцы-василиане были вынуждены закончить служение и покинуть монастырь Святого Василия Великого в городке Мария-Повч. Им еще в конце 2024 года венгерские государственные органы сообщили о смене собственности.

Монастырь, который ранее принадлежал Провинции Святого Стефана, сначала национализировали, а затем передали Гайдудорозской архиепархии Венгерской Греко-Католической Церкви. Василиане рассказали, что основанием для принятия этого решения стало заявление венгерского архиепископа-митрополита Петера Фюлепа Кочиша.

Монахи сказали, что были шокированы этими действиям.

Это решение стало неожиданным, учитывая действующие канонически-юридические нормы, а также из-за отсутствия каких-либо предварительных устных или письменных сообщений о процессе изменения права собственности,

– сообщили василианцы в своем заявлении.

Они утверждают, что намерения власти нарушают церковные и юридические нормы. Монахи приложили усилия, но у них не получилось вернуть право собственности Провинции Святого Стефана. Однако, василианцы заявили, что это решение временное, и Чин не отказывается от своих прав на монастырский комплекс и допускает возможность возвращения в будущем.

Что известно о монастыре в Мария-Повче?

Чин Святого Василия Великого находился в Мариаповчанском монастыре с 1749 года. Основатель обители – граф Каройи Ференц, после того, как выжил в битве с турками под Белгородом, передал монахам-василианам в полное владение монастырь и церковь.

В монастыре находилась икона Божьей Матери, к которой наведывались паломники. Ежегодно к этому месту приходило около 100 000 паломников со всей Европы. Сейчас в монастыре находится копия, а оригинал находится в Вене.

В 1950 году венгерский коммунистический режим запретил деятельность монастыря. Монахи Мариаповчанского монастыря находились как в подполье, так и за пределами страны. После распада Советского Союза василиане вернулись в свой городок и восстановили монашескую жизнь в Мария-Повче. Важным событием в истории базилики стал визит Папы Римского Иоанна Павла II в 1991 году.

И вот в 2025 году служение василиан столкнулось с новыми вызовами со стороны властей Венгрии.

