Угорська влада ухвалила рішення передати монастир у власність Угорської Греко-Католицької Церкви. Про це на своєму сайті повідомив Василіянський Чин Святого Йосафата.

Що відомо про рішення націоналізувати монастир?

Внаслідок дій угорської влади, в суботу, 25 квітня, отці-василіани були змушені закінчити служіння та покинути монастир Святого Василія Великого в містечку Марія-Повч. Їм ще наприкінці 2024 року угорські державні органи повідомили про зміну власності.

Монастир, який раніше належав Провінції Святого Стефана, спершу націоналізували, а потім передали Гайдудорозькій архиєпархії Угорської Греко-Католицької Церкви. Василіани розповіли, що підставою для ухвалення цього рішення стала заява угорського архиєпископа-митрополита Петера Фюлепа Кочіша.

Монахи сказали, що були шоковані цими діям.

Це рішення стало несподіваним з огляду на чинні канонічно-юридичні норми, а також через відсутність будь-яких попередніх усних чи письмових повідомлень щодо процесу зміни права власності,

– повідомили василіанці у своїй заяві.

Вони стверджують, що наміри влади порушують церковні та юридичні норми. Монахи доклали зусиль, але у них не вийшло повернути право власності Провінції Святого Стефана. Проте, василіанці заявили, що це рішення тимчасове, і Чин не відмовляється від своїх прав на монастирський комплекс та допускає можливість повернення у майбутньому.

Що відомо про монастир у Марія-Повчі?

Чин Святого Василія Великого перебував у Маріаповчанському монастирі з 1749 року. Фундатор обителі – граф Каройї Ференц, після того, як вижив у битві з Турками під Білгородом, передав монахам-василіянам у повне володіння монастир і церкву.

У монастирі перебувала ікона Божої Матері, до якої навідувалися паломники. Щороку до цього місця приходило близько 100 000 прочан з усієї Європи. Наразі в монастирі знаходиться копія, а оригінал перебуває у Відні.

У 1950 році угорський комуністичний режим заборонив діяльність монастиря. Ченці Маріаповчанського монастиря перебували як в підпіллі, так і за межами країни.Після розпаду Радянського Союзу василіяни повернулися до свого містечка й відновили монаше життя в Марія-Повчі. Важливою подією в історії базиліки став візит Папи Римського Івана Павла II у 1991 році.

І ось у 2025 році служіння василіан зіштовхнулося з новими викликами з боку влади Угорщини.

