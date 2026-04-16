Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Що написав Філатов про зруйновану будівлю в Дніпрі?

За словами Бориса Філатова, зруйнований будинок був розташований на вулиці Шевченка, 23. На першому поверсі будинку діяв "Центр православної культури "Ліствиця", який пов'язаний з Українською православною церквою Московського патріархату.

Там також були бібліотека та домашній храм Іоана Ліствичника.

Окупанти, коли запускали туди ракету, не могли цього не знати,

– наголосив мер Дніпра.



У зруйнованому будинку у Дніпрі був розташований центр православної культури МП / Фото Суспільного

Філатов також зауважив, що дуже цікаво, чи буде якась заява стосовно цього приводу з боку представників МП.

