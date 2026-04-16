Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.
Що написав Філатов про зруйновану будівлю в Дніпрі?
За словами Бориса Філатова, зруйнований будинок був розташований на вулиці Шевченка, 23. На першому поверсі будинку діяв "Центр православної культури "Ліствиця", який пов'язаний з Українською православною церквою Московського патріархату.
Там також були бібліотека та домашній храм Іоана Ліствичника.
Окупанти, коли запускали туди ракету, не могли цього не знати,
– наголосив мер Дніпра.
У зруйнованому будинку у Дніпрі був розташований центр православної культури МП / Фото Суспільного
Філатов також зауважив, що дуже цікаво, чи буде якась заява стосовно цього приводу з боку представників МП.
Які ще наслідки атаки по Дніпру 16 квітня?
У Дніпрі прогриміла серія вибухів. Сталося кілька пожеж, пошкоджена п'ятиповерхівка, частково зруйнований приватний будинок.
27 людей дістали поранень. 14 з них – госпіталізовані, 5 людей у важкому стані.
Також загинуло щонайменше 3 людини. За даними очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, рятувальники дістали з понівеченого ворожим ударом будинку тіло жінки.