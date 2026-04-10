Об этом он сказал 9 апреля во время общения с журналистами на Закарпатье.
Смотрите также Патриарх РПЦ Кирилл вместо Чистого четверга несколько минут поздравлял верующих с праздником из января
Что Буданов думает о перспективе объединения церквей?
По словам Буданова, в Украине действует принцип отделения церкви от государства, поэтому подобные вопросы должны решаться постепенно и без давления.
Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, через силу что-то делать в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата,
– сказал глава ОП.
Буданов также обратил внимание, что Украинская православная церковь больше не использует в своем названии упоминание о Московском патриархате.
Отдельно он подтвердил, что контролирует вопрос бронирования священнослужителей – эта процедура касается представителей всех конфессий. По его словам, соответствующие юридические наработки уже готовы, и решение планируют продолжить с учетом необходимых изменений.
В то же время в Украине продолжают существовать две основные православные юрисдикции – Православная церковь Украины, которая имеет автокефальный статус и томос от Вселенского патриарха Варфоломея, и Украинская православная церковь, часть которой, особенно на временно оккупированных территориях, сохраняет связи с Москвой.
После начала полномасштабной войны вопрос объединения православных общин вокруг ПЦУ приобрел значение не только религиозного, но и безопасностного. Вселенский патриарх Варфоломей неоднократно подчеркивал, что именно такой путь является ключевым для достижения церковного мира в Украине.
Можно ли праздновать Пасху сразу в две даты?
Священник храма святых Кирилла и Мефодия во Львове, духовник УКУ, руководитель пресс-службы Львовской Архиепархии УГКЦ отец Михаил Квасюк объяснил 24 Каналу, что в этой ситуации главное быть с Богом.
Празднование Пасхи в две даты или в разные даты не стоит считать грехом.