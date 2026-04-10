Об этом он сказал 9 апреля во время общения с журналистами на Закарпатье.

Что Буданов думает о перспективе объединения церквей?

По словам Буданова, в Украине действует принцип отделения церкви от государства, поэтому подобные вопросы должны решаться постепенно и без давления.

Украина, как и любое нормальное государство, отделена от церкви. Поэтому дайте время этому процессу, и все решится. Спешить здесь нельзя, через силу что-то делать в духовном аспекте никогда ни в одном государстве не приносило результата,

– сказал глава ОП.

Буданов также обратил внимание, что Украинская православная церковь больше не использует в своем названии упоминание о Московском патриархате.

Отдельно он подтвердил, что контролирует вопрос бронирования священнослужителей – эта процедура касается представителей всех конфессий. По его словам, соответствующие юридические наработки уже готовы, и решение планируют продолжить с учетом необходимых изменений.

В то же время в Украине продолжают существовать две основные православные юрисдикции – Православная церковь Украины, которая имеет автокефальный статус и томос от Вселенского патриарха Варфоломея, и Украинская православная церковь, часть которой, особенно на временно оккупированных территориях, сохраняет связи с Москвой.

После начала полномасштабной войны вопрос объединения православных общин вокруг ПЦУ приобрел значение не только религиозного, но и безопасностного. Вселенский патриарх Варфоломей неоднократно подчеркивал, что именно такой путь является ключевым для достижения церковного мира в Украине.

